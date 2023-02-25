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25 Şubat 2023 Cumartesi 10:05:00 - Güncelleme:25 Şubat 2023 Cumartesi 10:05:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun depremler sonrası yoğun görüşme trafiği

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, depremlerin ardından Türkiye'yi ziyaret eden dışişleri bakanları, uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri ve üst düzey yabancı diplomatlarla 23 yüz yüze görüşme yaptı ve 70'ten fazla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından dayanışma ve desteklerini göstermek için 20'den fazla ülkenin dışişleri bakanları ve uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri Türkiye'ye geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, deprem felaketinin ardından Ankara'da ve deprem bölgelerinde yüz yüze 23 görüşme gerçekleştirdi ve ortak basın toplantıları düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile 9 Şubat, Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths ile 10 Şubat ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile 11 Şubat'ta bir araya geldi.

Türkiye'ye dayanışma ziyareti yapan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile 12 Şubat'ta görüşen Çavuşoğlu, 13 Şubat'ta da Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanı Simeon Oyono Esono Angue ve Libya Dışişleri Bakanı Necla Menguş ile temaslarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, 14 Şubat'ta İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

15 Şubat'ta Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakoviç ile görüşen Çavuşoğlu, aynı gün içinde Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Kongo Cumhurbaşkanlığı Kabine Direktörü Florent Ntsiba ve Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile de bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Türkiye'ye dayanışma ve destek için gelen Kosta Rika Dışişleri Bakanı Arnoldo Andre Tinoco ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile 16 Şubat'ta ve Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyar Saidov ile 18 Şubat'ta görüştü.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETTİ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara'ya ve deprem bölgesine 19-20 Şubat'ta ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile de temaslarda bulundu. Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile deprem bölgesinde havadan incelemeler yaptı.

Çavuşoğlu, 20 Şubat'ta Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanlığını yürüten Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Bujar Osmani ve AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid ile görüştü.

Kırım Tatar Türklerinin Lideri ve Ukrayna Milletvekili Mustafa Kırımoğlu ile Güney Kore Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Jang Sung Min'i 21 Şubat'ta ağırlayan Çavuşoğlu, 22 Şubat'ta Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komiseri Oliver Varhelyi ve İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, son olarak 23 Şubat'ta İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Nijerya Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Federal Başkent Bölgesi Bakanı Muhammad Musa Bello, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Ali Hamie ile yüz yüze görüştü.

Yüz yüze görüşme trafiğinin yanı sıra Bakan Çavuşoğlu, 70'ten fazla telefon görüşmesi gerçekleştirdi, 100'den fazla dayanışma ve destek mesajı aldı.

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu deprem kahramanmaraş

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