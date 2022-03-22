Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ukrayna açıklaması: Bizim için Harkov'da dökülen kan da Halep de dökülen kan da bir
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim için Harkov'da dökülen kan da Halep de dökülen kan da bir" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 48. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gerçekleştirdiği konuşmasında "Bizim için Harkov'da dökülen kan da Halep de dökülen kan da bir" ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 48. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gerçekleştirdiği konuşmasında, "Bugün Ukrayna'da yaşanan hepimizin karşı çıktığı savaş çifte standardı da göz önüne serdi. 'Burası Orta Doğu değil. neden kan dökülüyor' diyenleri de duyduk. Bizim için Harkov'da dökülen kan da Halep de dökülen kan da bir" dedi.
- Bakan Çavuşoğlu'ndan çifte standart tepkisi
- Milli torpido ile tam isabet
- Eğitime kar engeli
- Ankara-İzmir YHT Hattı'nda çalışmalar İngiltere'den sağlanan krediyle hızlanacak
- FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 gözaltı kararı
- Hollanda Başbakanı Rutte Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak