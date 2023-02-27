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27 Şubat 2023 Pazartesi 11:13:00 - Güncelleme:27 Şubat 2023 Pazartesi 11:13:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Dayanışma Obası'na ziyaret

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından deprem felaketi sonrası depremzede vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Dayanışma Obası'nı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından Kahramanmaraş merkez üssü olmak üzere gerçekleşen ve pek çok ilimizi etkileyen deprem felaketi sonrası depremzede vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan Dayanışma Obası; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından ziyaret edildi.

AFAD koordinasyonunda kurulan ve binlerce afetzedenin konakladığı Dayanışma Obasını ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu obayı gezerek incelemelerde bulundu.

ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİK ALANLARI KURULACAK

Dayanışma Obası bünyesinde kurulacak olan sosyal alanlar çocukların gündemlerini değiştirmekle beraber planlı bir rehabilitasyon sürecinin de ilk adımlarını atmak gayesini taşıyor.

Bu amaca binaen; çocukların alan uzmanlarından (okul öncesi öğretmeni, çocuk gelişimi uzmanları, psikolojik danışmanlar) destek alabileceği çadırların yanı sıra oyun oynayarak sosyalleşebilecekleri, müzik dinleyerek motive olabilecekleri ve çizgi film izleyerek eğlenebilecekleri konsept alanlarda proje kapsamında yer alacak.

DESTEKLER DEVAM EDECEK

Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak bu zor süreçte, Kırgızistan ve Kazakistan Cumhuriyetleri'nin de destekleriyle geleneksel sporların doğasında bulunan birliktelik ruhunun, afet bölgelerinde gerçekleşecek olan "dayanışma" odaklı etkinliklere taşınarak geleceğimize umut olacağına inanıyoruz.

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu dünya etnospor konfederasyonu dayanışma obası deprem kahramanmaraş depremzede afad

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