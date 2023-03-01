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01 Mart 2023 Çarşamba 17:16:00 - Güncelleme:01 Mart 2023 Çarşamba 17:16:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yeni Delhi'de mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı için gittiği Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Kanadalı, Meksikalı, Avustralyalı ve İngiliz mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 toplantısı öncesi Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı James Cleverly ile ayrı ayrı görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, G20 marjında Yeni Delhi'de Kanadalı mevkidaşı Joly'le görüştüğünü belirterek, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaptıkları yardımlar için kendisine teşekkür ettiğini aktardı. Çavuşoğlu, görüşmede, Ukrayna'daki gelişmeleri ve NATO genişlemesini ele aldıklarını kaydetti.

Çavuşoğlu, Meksikalı mevkidaşı Ebrard ile yaptığı görüşmenin ana gündeminin depremler olduğunu belirterek, "Meksika'ya deprem yardımları için müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Avustralyalı mevkidaşı Wong ile ikili görüşmesine dair Twitter'daki paylaşımında, "Avusturalyalı mevkidaşımla ikili ilişkilerimizi ve Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldık. Deprem destekleri için müteşekkiriz." ifadelerine yer verdi.

İngiliz mevkidaşı Cleverly ile de bir araya gelen Çavuşoğlu, yaptığı paylaşımda mevkidaşıyla Kahramanmaraş merkezli depremleri, Ukrayna'daki son durumu ve NATO genişlemesini ele aldıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, İngiliz mevkidaşına İngiltere'nin deprem yardımları için teşekkürlerini yinelediklerini aktardı.

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu yeni delhi g20 dışişleri bakanları toplantısı

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