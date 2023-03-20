Bakan Çavuşoğlu: İsveç'te yeni hükümet olumlu adımlar attı ancak yetersiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Bağışçılar Konferansı'nda taahhüt edilen yardımların yaklaşık 4.3 milyar euroluk kısmının kredi olacağını, 1.7 milyar euroluk kısmının ise hibe olarak verileceğini açıkladı.

Bakan Çavuşoğlu, İsveç'in NATO üyeliği hakkında yaptığı açıklamada, "İsveç'te yeni hükümet olumlu adımlar attı ancak yetersiz. İsveç'ten beklentimiz, terörün finansmanı, insan devşirme ve propaganda faaliyetlerini sona erdirmesi ve gerekli tedbirleri alması" dedi.

Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Konferansta, bugüne kadar yapılanlar hariç, ülkemiz için 6 milyarın üzerinde bir taahhütte bulunuldu, 6 milyar avrodan fazla bir taahhüt gerçekleştirildi. Türkiye, biliyorsunuz her zaman dünyanın neresinde olursa olsun zor durumda kalan ülke ve insanlara yardıma koşan ilk ülkelerden birisi olmuştur. Aynı dayanışma ve duyarlılığı, şimdi AB ve uluslararası toplumdan görmekten elbette memnuniyet duyuyoruz. Bu ölçekteki bir afetle hiçbir ülkenin tek başına mücadele etmesi mümkün değil. Bugünkü konuşmacılar da bunun altını çizdiler. Topyekün ve koordine edilmiş bir mukabele ile uluslararası desteğin sürekliliği önem arz ediyor."

"YENİ YERLEŞİM YERLERİMİZİ DAHA GÜVENLİ, DAYANIKLI, KAPSAYICI, YEŞİL VE AKILLI OLARAK İNŞA EDECEĞİZ"

40 gün gibi kısa sürede AB, BM Kalkınma Programı (UNDP), Dünya Bankası ile Türkiye Deprem Toparlama ve Yeniden İmar Değerlendirme Raporu'nun hazırlandığına işaret eden Çavuşoğlu, en ileri uluslararası standartları esas alan rapora göre Türkiye'nin hasar ve kayıplarının 103,6 milyar dolar olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, söz konusu raporun hazırlanmasına destek veren tüm uzmanlara teşekkür ederek, "Raporda öngörüldüğü gibi yeni yerleşim yerlerimizi daha güvenli, daha dayanıklı, daha kapsayıcı, daha yeşil ve daha akıllı olarak inşa edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Afet Yeniden İmar Fonu'nun kurulmasına ilişkin kanun teklifinin de TBMM'de kabul edildiğine değinen Çavuşoğlu, "Bu fon, yeniden imar çalışmalarının finansmanını kolaylaştıracak." dedi.

"ÖNÜMÜZDE UZUN VE MEŞAKKATLİ BİR SÜREÇ VAR"

Çavuşoğlu, "Değerli basın mensupları, önümüzde uzun ve meşakkatli bir süreç var. Ancak bunu tüm imkanları seferber ederek azimle, kararlılıkla aşacağız. Kaybolan canların, elbette çekilen acıların telafisi yok. Ama yıkılanların yerine daha iyisini yapacağız, daha iyisini koyacağız. Bugün yapılan taahhütler toparlanma ve yeniden inşa çalışmalarımıza önemli bir katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

AB Dayanışma Fonu başta olmak üzere Türkiye'nin aday ülke olarak faydalanabileceği çeşitli mali imkanlar olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Oliver ve Johan, Türkiye'ye geldikleri zaman bunu da değerlendirmiştik. Önümüzdeki günlerde bununla ilgili adımlar da atacağız. Depremin ilk günlerinden itibaren bizi yalnız bırakmayan ve ülkemizi ziyaret eden değerli dostlarım Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu AB Komiseri Varhelyi ve İsveç Kalkınma ve Ticaret Bakanı Forssell'e huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyorum. Umarım bu dayanışma ruhu önümüzdeki süreçte, Türkiye-AB ilişkilerinde farklı alanlara da sirayet eder."