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14 Mart 2022 Pazartesi 21:03:00 - Güncelleme:14 Mart 2022 Pazartesi 21:03:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

Kaynak: AA / TRT Haber

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

İkili görüşmede, Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.

Mevlüt Çavuşoğlu ayrıca Katar, Gürcistan ve Belarus Dışişleri Bakanlarıyla Ukrayna eksenli diplomasi trafiğini sürdürdü.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Çavuşoğlu Ukrayna
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