"Türkiye ile Güney Afrika arasındaki işbirliğinin geleceği parlak"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Türkiye-Güney Afrika işbirliği için parlak bir gelecek" başlığıyla kaleme aldığı makale, Güney Afrika Cumhuriyeti basın yayın organlarında yayımlandı.

Güney Afrika'ya döndüğü için mutlu olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, bölge ziyaretinin ilk durağı olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, Afrika ülkelerinin tarihsel adaletsizliklere ve kabul edilemez dış müdahalelere rağmen muazzam bir direnç gösterdiğini belirterek aralarında Nelson Mandela'nın "eşsiz bir yere" sahip olduğu "seçkin liderler" yetiştirdiklerini kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, "Afrika, genç ve dinamik nüfusu, geniş imkanları, zengin ve köklü kültürü ve tarihi ile yeni yüzyılı şekillendirecek büyük bir potansiyele sahiptir. Türkiye'de bizim için Afrika 'umut' demek ve bu önemli yolculukta Afrika'nın ortağıyız. Kıtadaki 44 büyükelçiliğimiz, büyüyen ortaklığımızın kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

Dünya liderleri arasında Afrika'ya yapılan ziyaret sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk sırada yer aldığını vurgulayan Çavuşoğlu, son 20 yılda Türkiye'de Afrika diplomatik temsilciliğinin artmasıyla Türkiye'nin de Afrikalılar için bir merkez haline geldiğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Güney Afrika, Türkiye için ikili, bölgesel, kıtasal ve küresel düzeyde önemli bir ortak olarak öne çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"GÜNEY AFRİKA, SAHRA ALTI AFRİKA'DAKİ EN BÜYÜK TİCARET ORTAĞIMIZDIR"



Coğrafi olarak iki ülkenin de uzak konumda olmasına rağmen tarihi bağları paylaştığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Karşılaşmalarımız 19. yüzyıla kadar uzanıyor. En unutulmazı Ebubekir Efendi'nin Güney Afrika'daki Cape Müslüman cemaatine yardım etmek için din adamı olarak atanmasıdır." ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin 1994'te Pretorya'da büyükelçilik ve 2020'de Cape Town'da başkonsolosluk açtığını hatırlatarak bu ziyareti vesilesiyle de Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosluğunun resmi açılışını yaptıklarını vurguladı.

Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ikili ilişkilerin büyüme hızının, birlikte ne kadar verimli çalıştıklarının kanıtı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Güney Afrika, Sahra Altı Afrika'daki en büyük ticaret ortağımızdır. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 2003 yılında sadece 457 milyon ABD doları seviyesindeyken 2022 yılı sonunda 3 milyar ABD doları rekor seviyeye ulaştı. Geçen yıla göre yüzde 50'lik bir artış ve nispeten dengeli bir hesabı temsil ediyor. Bu cesaret verici bir eğilim ve gelecek çok umut verici."

GÜNEY AFRİKA'DA TİKA, YEE VE MAARİF VAKFI



Çavuşoğlu'nun Türkiye'nin öte yandan Güney Afrika için güvenilir ve ilkeli bir kalkınma ortağı olduğunu belirterek Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı'nın (TİKA) Pretorya da dahil Afrika genelinde 22 ofisi olduğunu aktardı.

TİKA'nın Güney Afrika Cumhuriyeti'nin 9 bölgesinin tamamında kırsal topluluklara ulaşmak başta olmak üzere, ülke çapında kalkınma işbirliği projelerinde etkili olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, 2015'ten bu yana 50 projeyi tamamladığını, bu projelerin 20'ye yakınının sadece 2022'de yapıldığını ifade etti.

Çavuşoğlu, Johannesburg'da 2017'de kurulan Yunus Emre Enstitüsünün (YEE), dil kursları, konferanslar ve sergilerle iki ülke halklarını buluşturduğunu, Türkiye Maarif Vakfının da 2018'den bu yana Johannesburg'da ofisi bulunduğunu belirtti.

Maarif Vakfının ilk okulunun Johannesburg'da geçen yıl açıldığını, bu yıl da Cape Town'da ikinci okulunu açacağını aktaran Çavuşoğlu, "Pretorya Üniversitesinde 'Maarif Türkçe Çalışmaları Merkezi'nin' faaliyete geçmesi, ortak bilgilerimizin derinleşmesine ve akademisyenlerimizi kendi ülkelerimizde çalışma konusunda motive etmeye hizmet edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Çavuşoğlu, Afrika'da 41 ülke ve 62 destinasyonda faaliyet gösteren Türk Hava Yollarının (THY), iki ülke arasındaki turist sayısının artmasına vesile olduğuna dikkati çekerek Güney Afrikalıların ve Türk halkının her iki ülkeyi karşılıklı ziyaretlerinin geçen yıl rekor seviyeye ulaştığını ifade etti.

Küresel konulardaki ortak vizyonun Türkiye-Güney Afrika ilişkilerinin gelişmesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Türkiye, Afrika'nın sesinin uluslararası toplum tarafından duyulmasını sağlamak için BM (Birleşmiş Milletler) sisteminde yapısal bir reform da dahil olmak üzere, etkin çok taraflılığa dayalı adil ve verimli bir küresel düzene yönelik olarak Güney Afrika ile aynı beklentileri paylaşmaktadır." dedi.

"TÜRKİYE İLE GÜNEY AFRİKA ARASINDAKİ İŞBİRLİĞİNİN GELECEĞİ PARLAK"



Çavuşoğlu, G20 üyesi olan Türkiye ve Güney Afrika'nın "barış, saygı ve işbirliği ruhunu bölgelerinde ve küresel olarak savunmak ve yaymak için tarihsel mücadelelerinden aldıkları derslerden kaynaklanan tarihi bir sorumluluğa" sahip olduğunu aktardı.

Güney Afrika'nın, çatışmaların barışçıl çözümüne öncülük ettiğini ve Afrika'da barış diplomasisi yaptığını kaydeden Çavuşoğlu, "Aynı şekilde Türkiye de girişimci ve insani dış politikasıyla arabuluculuk ve kolaylaştırıcılıkta bir marka haline geldi. Türkiye'nin Ukrayna savaşındaki çabaları bunun en yakın örneği. İstanbul Tahıl Anlaşması'nı imzalayarak özellikle Afrika'ya kesintisiz tahıl ve gübre akışını sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye ile Güney Afrika arasındaki işbirliğinin geleceği parlak. Tarihsel ve kültürel bağlarımız, ortak değerlerimiz ve küresel vizyonumuz sayesinde bölgemizde ve ötesinde barış, istikrar ve refahın tesisi için Güney Afrika ile birlik ve beraberlik içinde olmaya devam edeceğiz."