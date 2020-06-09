Türkiye, 125 ülkeye sağlık ekipmanı yardımında bulundu

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Türkiye 125 ülkenin yardım talebini karşıladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle yardım isteyen 125 ülkenin talebini karşıladığını söyledi.
Türkiye, koronavirüs ile mücadelede ilk aşamadan yüzünün akı ile çıkarken, dünyanın en yardımsever ülkesi olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Dünya ülkelerinin maske, dezenfektan, tıbbi malzeme konusunda birbirlerinden haraç kestiği dönemde Türkiye 125 ülkeye sağlık ekipmanı gönderdi.
DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU DUYURDUDışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle (sağlık ekipmanı) yardım isteyen 125 ülkenin talebini karşıladığını söyledi.
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