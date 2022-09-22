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22 Eylül 2022 Perşembe 17:02:00 - Güncelleme:22 Eylül 2022 Perşembe 17:02:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Tahıl anlaşmasıyla küresel bir rahatlama oldu

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ne pandemi ne de Ukrayna'daki savaş, karşı karşıya kalacağımız son kriz olacak. Bir sonraki soruna daha iyi hazırlık için bunları stres testi olarak görmeliyiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte yürüttüğümüz İstanbul tahıl anlaşması, küresel gıda güvenliğini sağlama yolunda önemli bir adımdı. Anlaşmanın imzalanmasıyla küresel bir rahatlama oldu." dedi.

BM 77. Genel Kurul Görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Çavuşoğlu, Türkiye'nin ev sahipliğinde Türkevi'nde MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya) 22. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuştu.

Meslektaşlarını Türkevi'nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyetle sözlerine başlayan Çavuşoğlu, Kovid-19 salgını ve Ukrayna'daki savaşın gıda güvenliğine etkilerine değindi.

Çavuşoğlu, "BM ile birlikte yürüttüğümüz İstanbul tahıl anlaşması, küresel gıda güvenliğini sağlama yolunda önemli bir adımdı. Anlaşmanın imzalanmasıyla küresel bir rahatlama oldu." diye konuştu.

FAO'YA GÖRE GIDA FİYAT ENDEKSİ YÜZDE 9 DÜŞTÜ

BM Gıda ve Tarım Örgütüne göre gıda fiyat endeksinin yüzde 9 düştüğünü ve bunun 2008'den bu yana kaydedilen en büyük düşüş olduğunu aktaran Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Ama tabii bu yeterli değil. Gıda güvensizliğinin üstesinden gelmek için tarım ve sosyal sektörler arasındaki entegrasyonunu güçlendirmemiz gerek. Doğru istihdam politikalarına da ihtiyacımız var. Bir sonraki kriz öncesi daha güçlü, daha kapsayıcı ve uyarlanabilir mekanizmalar hazırlamalıyız."

Çavuşoğlu, uluslararası finans kuruluşları ve özel sektörün finansman programlarına dahil edilmesi ve evrensel sosyal güvenlik ve sağlık sigortası politikalarının tüm dünyaya entegre edilmesi gerektiğini vurgulayarak "Ne pandemi ne de Ukrayna'daki savaş, karşı karşıya kalacağımız son kriz olacak. Bir sonraki soruna daha iyi hazırlık için bunları stres testi olarak görmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"ŞU AN PAKİSTAN İÇİN BİR ŞEYLER YAPABİLİRİZ"

MIKTA'nın bu sorunlara ne tür katkılar yapabileceğini gündeme getiren Çavuşoğlu, "Şu an Pakistan için bir şeyler yapabiliriz. Biz 5'inci insani yardım konvoyumuzu gönderdik. Çadıra ihtiyaçları var. MIKTA olarak bu korkunç selde yerinden edilenlere çadır gönderebiliriz. Kalkınma yardımlarımızı farklı ülkelere de genişletebiliriz." önerisinde bulundu.

Toplantıya, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau da katıldı.

Etiketler : dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu tahıl anlaşması fao
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