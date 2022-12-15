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15 Aralık 2022 Perşembe 13:40:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 13:40:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye'ye insani yardımların düzenli bir şekilde ulaştırılması gerekiyor

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'ye insani yardımların düzenli bir şekilde ulaştırılması gerektiğini belirterek "Bunun için de BM (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi'nin 2642 No'lu ilgili kararının uzatılması gerekiyor." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta Dışişleri, Avrupa İşleri ve Ticaret Bakanı Ian Borg ile görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Resmi Konutu'nda düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye ile Malta arasındaki ticaret hacminin, 2 yıl önce 2 milyar doları aştığını belirten Çavuşoğlu, salgın sonrası yeniden bu rakama ulaşmak için çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti.

Bakan Çavuşoğlu, Borg ile yaptıkları görüşmede, Türkiye ile Malta arasındaki ekonomik ilişkileri ve ticaret hacmini geliştirmek için neler yapılabileceğini değerlendirdiklerini; bu amaçla gelecek yılın ilk aylarında JETCO Toplantısını yapma kararı aldıklarını, bu marjda bir de iş formu düzenlenmesinin faydalı olacağını düşündüklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Almanya'dan sonra Malta'da en büyük ikinci yatırımcı olduğuna, Türk vatandaşlarının en çok yatırım yaptığı ülkeler arasında beşinci sırada yer aldığına, Türk yatırımlarının son 20 yılda 1,3 milyar dolar düzeyine çıktığına işaret etti.

Türk firmalarının Malta için önemli projeleri hayata geçirdiğini anlatan Mevlüt Çavuşoğlu, Borg'a, ulaştırma bakanı olduğu dönemde Türk firmalarına verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Malta'nın Marsa kentinde yer alan Türk şehitliğinin iki ülke arasındaki tarihi bağların nişanesi olduğunu, mevkidaşıyla yaptığı görüşmede söz konusu şehitliğin etrafında nelerin yapılabileceğini de ele aldıklarını aktardı.

Borg ile yaptıkları görüşmede; Doğu Akdeniz'deki son durum, Libya, Suriye meselesi ve Ukrayna'da devam eden savaş ve Türkiye'nin bu konudaki çabalarını ele aldıklarını anlatan Çavuşoğlu, Türkmenistan'da yapılan Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Üçlü Zirvesi'yle ilgili karşılıklı bilgilendirmelerde ve görüş alışverişinde bulunduklarını, bölgesel konularda da daha iyi iş birliği yapmaları gerektiği konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

"İNSANİ YARDIMLARIN DÜZENLİ BİR ŞEKİLDE ULAŞTIRILMASI GEREKİYOR"

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'den kaynaklanan artan terör tehdidi ve operasyonlar konusunda mevkidaşına bilgi verdiğini aktaran Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki mevcut durumun birçok yansıması olduğunu, bunlardan en önemlilerinden birinin de insani boyut olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, Suriye'de yaşayan insanların çok sıkıntılar çektiğini belirterek "İnsani yardımların düzenli bir şekilde ulaştırılması gerekiyor. Bunun için de BM Güvenlik Konseyinin 2642 No'lu ilgili kararının uzatılması gerekiyor. Süresi 10 Ocak'ta bitiyor. Daha önce 6 aylığına uzatılmıştı. Bu özellikle Türkiye üzerinden sınır ötesi Suriyelilere ulaştırılacak yardımlarla ilgili." diye konuştu.

Malta'nın BM Güvenlik Konseyi üyesi olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, BM Güvenlik Konseyi içinde hem bu konuda hem de diğer konularda bu ülkeyle işbirliği yapmak istediklerini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, Malta'nın Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini her zaman güçlü şekilde desteklediğini dile getirerek bugünkü toplantıda özellikle vize serbestisi ve Gümrük Birliği anlaşmasının modernizasyonu konusunda beklentilerini aktardıklarının ve Malta'nın daha aktif bir şekilde bu sürece destek vermesini talep ettiklerinin altını çizdi.

"LİBYA'NIN İSTİKRARI VE GELECEĞİYLE İLGİLİ KONULARDA YAKIN İSTİŞARE VE İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE OLACAĞIZ"

Libya'ya en yakın ülkelerden birinin Malta olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, bu ülkedeki durumun Malta'ya etkisinin her zaman olumsuz olduğunu, özellikle kaçak göç bakımından da ciddi tecrübeleri olduğunu ifade etti.

Çavuşoğlu, "Libya konusunda özellikle bazı projeler, kaçak göçle mücadele ve Libya'nın istikrarı ve geleceğiyle ilgili konularda yakın istişare ve iş birliği içinde olacağız." dedi.

Malta Dışişleri Bakanı Borg'un iadeiziyaret için kendisini Malta'ya davet ettiğini belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, mevkidaşını 10-12 Mart 2023' tarihlerinde düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) davet etti.

Etiketler : dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu insani yardım suriye
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