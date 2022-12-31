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31 Aralık 2022 Cumartesi 17:08:00 - Güncelleme:31 Aralık 2022 Cumartesi 17:08:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Suriye konusunda 3'lü görüşme ocak ayının ikinci yarısında olabilir

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü. Görüşmede, Suriye konusunda üçlü bakanlar toplantısının ayrıntıları ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ocak ayının ikinci yarısında olabileceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Görüşmede, Suriye konusunda üçlü bakanlar toplantısının ayrıntıları ele alındı. Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ocak ayının ikinci yarısında olabileceğini söyledi.

"MOSKOVA YA DA ÜÇÜNCÜ BİR ÜLKE OLABİLİR"

Çavuşoğlu açıklamasında, "Dışişleri Bakanları görüşmesi Ocak ayının 2. yarısında olsun dedik. Adres Moskova ya da üçüncü bir ülke olabilir" ifadelerini kullandı.

11 YIL SONRA İLK TEMAS

Türkiye ve Suriye arasında 11 yıl sonra ilk üst düzey temas geçtiğimiz günlerde yaşanmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar üçlü görüşme kapsamında Rusya'da Suriyeli mevkidaşı Ali Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti.

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu şam moskova sergey lavrov
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