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19 Aralık 2021 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:19 Aralık 2021 Pazar 18:00:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu soruları cevapladı: Taliban'ın tanınması gündeme gelmedi

Kaynak: DHA

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İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) ‘Afganistan'daki İnsani Duruma İlişkin' "Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı" kapsamında İslamabad'da bulunan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Taliban'ın tanınması gündeme gelmedi. Bunun için erken olduğunu Taliban da biliyor." diye konuştu

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen 'Afganistan'daki İnsani Duruma İlişkin' İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sonrasında basına konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan için İslam Kalkınma Bankası çatısı altında bir 'emanet fon' oluşturulduğunu belirtti.

DHA'nın haberine göre, Bakan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti; "Afganistan'daki gelişmeleri ülke olarak bir taraftan takip ederken diğer taraftan bölgesel ve ulusal örgütlerinde Afganistan konusunda bir şeyler yapmasını, sürecin içinde olmasını başından beri arzu ettik. İİT içinde bazı bakanlarla Afganistan'ı ziyaret etmeyi de planlıyorduk. Bugünkü toplantı, Dışişleri Bakanları İcra Komitesi Olağanüstü Toplantısı'ydı."

'MUTTAKİ'YE TAVSİYELERİMİZİ VE BEKLENTİLERİMİZİ İLETTİK'

Bakan Çavuşoğlu, "Bizim başından beri Taliban yönetimine tavsiyelerimiz vardı. Hem siyasi hem de etnik olarak kapsayıcı olmaları gerektiğini söylüyorduk. Kadın hakları, kız çocuklarının okula gitmesi, eğitim ve diğer tavsiyelerimiz vardı. O tavsiyelerin bugünkü belgelere girmesini arkadaşlarımızla sağladık. Bir konsensüs oluştu. Ayrıca bir taraftan Taliban yönetimine tavsiyelerde bulunurken, bugün Muttaki ile kısa bir görüşmem oldu, orada da bu tavsiyelerimizi ve beklentilerimizi yineledik. Diğer taraftan özellikle yaşanan insani krizin etkileri artıyor, dolayısıyla yardımlarında kesintisiz bir şekilde ulaşması gerekiyor. Afgan halkının beklentileri var, sadece insani yardımla bunlar karşılanmaz. Dolayısıyla bazı fonların oluşturulması gerekiyor. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde bir fon oluşturuldu. Türkiye olarak biz buraya katkı sağlıyoruz. Bugün, İİT İslam Kalkınma Bankası çatısı altında bir emanet fonu kurulması kararlaştırıldı" dedi.

ÖZEL TEMSİLCİ ATANDI

Emanet fonun yanı sıra yardım sürecinin takibi için 'Özel Temsilci' atandığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "(İİT) Genel Sekreter Yardımcılığı'nı yapan Sudanlı bir kardeşimizi İİT Özel Temsilcisi olarak atıyoruz" ifadelerini kullandı.

'FİLİSTİN DAVASINA DESTEĞİMİZİ YİNELEDİK'

Bakan Çavuşoğlu basın açıklamasında ayrıca "İİT ne için kuruldu, Filistin'e ve Filistin davasına sahip çıkmak için kuruldu. Bugünkü görüşmelerimizde Afganistan'la ilgili düşüncelerimizi söyledikten sonra Filistin davasıyla ilgili desteğimizi de yineledik" dedi.

ERMENİSTAN'A BAZI UÇUŞ TALEPLERİ KARŞILANACAK

İkili görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, Azerbaycan ile Ermenistan'ın Brüksel'de bir araya geldiğini vurgulayarak "Moskova'da bakan yardımcıları düzeyinde 3+2 toplantısı gerçekleştirildi. Gürcistan katılmadı ama bir sonraki toplantıyı Türkiye'de düzenlemeyi düşünüyoruz ve Gürcistan'ın da o toplantıya katılacağına inanıyoruz. O toplantılar ve son gelişmeler ışığında görüş alışverişinde ve bilgi paylaşımında bulunduk (Azerbaycan mevkidaşı Bayramov ile ikili görüşme kapsamında). Mecliste Ermenistan'la doğrudan temasa geçmek için bir özel temsilci atayacağımızı söylemiştik. Ermenistan da özel temsilcisini atadı. Bazı havayollarının uçuş talepleri vardı, bunların bir kısmını da karşılayacağız. Bunları da istişare ettik. Özellikle Güney Kafkasya'da Azerbaycan'la birlikte istişare ediyoruz, birlikte karar alıyoruz" dedi.

'TALİBAN'IN TANINMASI GÜNDEME GELMEDİ'

Afganistan yönetiminde bulunan Taliban'la ilgili gelen soruyu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, "Taliban'ın tanınması gündeme gelmedi. Bunun için erken olduğunu Taliban da biliyor. Hatta bizden birkaç talebi oldu. Bunların da tanıma anlamına gelmeyeceğini kendileri de söylediler ki gerçekten de tanıma anlamına gelmez" dedi.

AFGANİSTAN HAVAALANLARI İLE İLGİLİ SON DURUM

Kabil ve diğer havalimanlarının işletilmesi konusunda ise Bakan Çavuşoğlu "O havaalanlarıyla ilgili son durum nedir onu konuştuk. Bir Katar şirketi bir Türk şirketi bu konuda bir mutabakat imzaladı. Diğer taraftan Kabil'e yapacağımız ziyareti de görüştük" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Bakan Çavuşoğlu Kabil Taliban
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