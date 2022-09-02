02 Eylül 2022 Cuma 12:12:00 - Güncelleme:02 Eylül 2022 Cuma 12:12:00
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan'nın başkenti Belgrad'da düzenlenen Açık Balkan Girişimi Zirvesi'nin açılış oturumunda konuşuyor
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan'nın başkenti Belgrad'da düzenlenen Açık Balkan Girişimi Zirvesi'nin açılış oturumunda konuşuyor
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- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Sırbistan'nın başkenti Belgrad'da düzenlenen Açık Balkan Girişimi Zirvesi'nin açılış oturumunda konuşuyor
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