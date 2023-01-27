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27 Ocak 2023 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:27 Ocak 2023 Cuma 10:00:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Pompeo, DEAŞ'lıları Afganistan'a yolladı

Kaynak: AKŞAM GAZETESİ

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Pompeo'nun, DEAŞ'la mücadeleye yönelik ithamlarına yanıt veren Çavuşoğlu, “Pompeo'nun olduğu dönemde DEAŞ'lıları Afganistan'a gönderdiler. Afganistan'daki terör saldırılarının müsebbibi bunlar” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ile Türkiye-Tayland İkinci Ortak Eylem Planı'nın imza töreninde, eski ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun kitabı hakkında konuştu. Pompeo'nun, Türkiye'nin DEAŞ'la mücadelesine yönelik haksız ithamlarına cevap veren Çavuşoğu, ABD-DEAŞ ilişkisiyle ilgili çarpıcı bir de bilgi verdi. Çavuşoğlu, "ABD, Pompeo'nun olduğu dönemde YPG/PKK ile beraber DEAŞ'lılar önce otobüse, sonra da uçaklara bindirerek Afganistan'a gönderdiler. Bugün Afganistan'daki terör saldırılarının müsebbibi de bunlar" dedi. Çavuşoğlu'nun açıklamaları şöyle: "Her şeyden önce 'Türk ordusunun DEAŞ'ı yenme kapasitesinin olmadığını gördük' demesi ibretlik. DEAŞ'a karşı göğüs göğse mücadele eden tek ordu Türk ordusudur. 4500'den fazla teröristi biz elimine ettik"

TÜRK ORDUSU TEMİZLEDİ

"Biz Suriye'nin kuzeyini DEAŞ'lı teröristlerden temizlerken ABD, Pompeo'nun olduğu dönemde YPG/PKK ile beraber DEAŞ'lılar önce otobüse, sonra da uçaklara bindirerek Afganistan'a gönderdiler. Afganistan'daki terör saldırılarının müsebbibi de bunlar. Türk ordusunun kapasitesini herkes gördü ve hem PKK hem YPG hem DEAŞ'tan 8 bin kilometrekare bir alanı Suriye'nin toprak bütünlüğünü desteklemek adına temizleyen Türk ordusudur."

BEN 'GERÇEK DIŞI' DİYEYİM SİZ 'YALAN' DİYE ANLAYIN

Pompeo'nun kitabındaki iddialar için "gerçek" dışı ve "abartılı" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu şunları kaydetti: "Diplomatik dil ile söylüyorum, siz buna 'yalan' da diyebilirsiniz, abartı var, çifte standart var. 2019'daki görüşmeyle ilgili ben Pompeo'nun yanındaydım. 'Biz teröristleri temizleyeceğiz, siz de operasyona ara verin' demek için geldiler. Biz müzakere edilemez bulduk. Dürüst olmadıklarını da gösterdiler. Cumhurbaşkanımızla Pence arasında ilk başta heyetler arası görüşmeden önce bir baş başa görüşme gerçekleştirdi. Biz de Pompeo ve diğer arkadaşlarla başka bir odada beklerken, Pompeo'nun sürenin uzamasından rahatsız olduğunu gördük ve içeriye gidelim diye de bazı talepleri de oldu. Protokol gereği de adap gereği de liderler içeri çağırmadan gitmenin doğru olmadığını söyledim, kendisini uyardım." Çavuşoğlu 15 Temmuz görüntülerinin izletilmesiyle ilgili "Şimdi rahatsızlığını anlıyoruz. O iğrenç dediği videodaki görüntüleri biz yaşadık. Kendisinin de zaten o gece daha sonra sildiği bir tweet var. Cumhurbaşkanımızın aleyhine yazdıklarını da anlıyoruz ki darbe girişimini desteklemiştir" dedi.

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu mike pompeo afganistan deaş
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