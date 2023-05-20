Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçimin ardından depremzedelere yönelik sosyal medyada yer alan söylemleri eleştirerek, "Bu milleti cahil yerine koymak aslında en büyük cahilliktir, yanılgıdır. Kendilerini çok eğitimli, aydın görüyorlar. Kendilerine oy verenler müthiş entelektüel, Cumhur İttifakı'na oy verenler cahil. Ve onlarla oyları eşit olmaması lazım. Bir de şunu söylüyorlar: 'Sizin cahilliğiniz bizim kaderimizi etkiledi.' 21 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarına tüm dünya hayran." diye konuştu.

Kesin olmayan sonuçlara göre Antalya'da AK Parti'den milletvekili seçilen Çavuşoğlu, Manavgat'ta Esnaf Buluşması'nda yaptığı konuşmada, 14 Mayıs'taki seçimde milletin Cumhur İttifakı'na önemli bir destek verdiğini ve 323 milletvekilini TBMM'ye gönderdiğini, Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın da yüzde 49,5 gibi bir oy aldığını anımsattı.

Millete desteğinden dolayı teşekkür eden Çavuşoğlu, ikinci turda Erdoğan'ın vatandaşın teveccühü ile tekrar cumhurbaşkanı olarak görevine devam edeceğini kaydetti.

Seçim sürecinde 21 yılda ülkeye yapılanları ve gelecekte yapmak istediklerini anlattıklarını dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye'yi geleceğe taşıyacak projelerle halkın önüne çıktıklarını belirtti. Antalya'nın bir turizm kenti olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, Türkiye için bu yıl 60 milyon turist, 56 milyar dolar gelir hedefi konulduğunu aktardı.

Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"2028 için ise 90 milyon turist 100 milyar dolar gelir hedefledik. Şurada 2028'e 5 sene kaldı. Bunu söylerken turizmin gelişmesi ve Türkiye'yi dünyanın her yerinde tanıtmak için yaptığımız çalışmalara güveniyoruz. Diğer taraftan alın teriyle turizmden para kazanan ve bu geliri artırmak için kalitesini yükselten turizmci esnaf kardeşlerimize güveniyoruz. Bu hedeflere ulaşmak hayal mi? 2002 yılında 13,5 milyon turist geliyordu Türkiye'ye, işte geçen sene 51,4 milyon turist geldi. Peki ana muhalefet partisi genel başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu ne yaptı? Rusya'ya yaptırıma katıldı. Dolayısıyla Rus turist başta olmak üzere turist sayısında azalma oldu. Bu açıklamanın faydası mı oldu, zararı mı? Peki amacınız ne? Bizim önceliğimiz ülkemizin çıkarları, milletimizin refahı mı yoksa Amerika'ya, Avrupa'ya yaranmak mı? Bağımsızlık iddiasında olan bir ülke ve milletin başkalarına yaranma, başkalarından aferin beklemek gibi bir lüksü olmaması gerekir."

"HUZUR OLMASA, TERÖR OLSA TURİST GELİR Mİ?"



Türkiye olarak hiçbir ülkeyi kendilerinden üstün görmediklerini ya da küçümsemediklerini belirten Çavuşoğlu, ülkenin ve milletin çıkarları doğrultusunda hareket ettiklerini bildirdi.

Güvenli ve huzurlu bir ülke için çalıştıklarını aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Rakiplerimiz ne dedi, 'FETÖ'yü geri getireceğiz, dağdaki PKK'ya, hapisteki bunların temsilcilerine haklar vereceğiz. Kanun hükmünde kararname ile çıkarılanları geri alacağız.' Bu salonda Yörük de var, Kürt de var, Zaza da var, Laz da var, Çerkes de. Tüm Türkiye'nin renkleri burada, ülkemizin zenginliği. Huzur var, ekmek var, hepimiz geçiniyoruz değil mi? Huzur olmasa, terör olsa, eskiden buralarda bomba patlatılıyordu, turist gelir mi? Gelmez."

Çavuşoğlu, Kürtler ile teröristlerin de ayırt edilmesi gerektiğini, Kürtlerin haklarını bugüne kadar Erdoğan'ın savunduğunu ifade etti.

Cumhur İttifakı olarak daima ülkenin hedefleri doğrultusunda hareket ettiklerini, muhalefetin ise yıkmaktan, hesap sormaktan yana tavır sergilediğini dile getiren Çavuşoğlu, milletin böyle bir siyaseti benimsemediğini kaydetti.

"OY VERMEDİ DİYE HAKARET EDİLİR Mİ?"



Deprem bölgesinde de muhalefetin "Bedava ev vereceğiz" söylemlerine de vatandaşın güvenmediğini aktaran Çavuşoğlu, depremzedelerin Erdoğan'ın verdiği sözleri tutacağına inandığı için tercihini Erdoğan'dan yana kullandığını anlattı. Bu nedenle depremzedelere yönelik hakarete varan söylemlerin yapıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, şu görüşleri paylaştı:

"Vatandaş inanmadı, oy vermedi, diye depremzedelere hakaret edilir mi, küfredilir mi? Vallahi insanlığımdan utandım o yorumları görünce. Depremzedeler bize yazıyor, 'Kim ne gönderdi? Verin hesabını da biz geri gönderelim.' diye. İşte Defne. Sayın Kılıçdaroğlu'na yüzde 90 oranında oy çıktı. Bu Defneli vatandaşlarımızın tercihidir. Saygı duyarız. Şimdi ben diyebilir miyim 'Bu hastane haram, zıkkım olsun.' Böyle şey olur mu ya? Millet her şeyi görüyor. Bu milleti cahil yerine koymak aslında en büyük cahilliktir, yanılgıdır. Kendilerini çok eğitimli, aydın görüyorlar. Kendilerine oy verenler müthiş entelektüel, Cumhur İttifakı'na oy verenler cahil. Ve onlarla oyları eşit olmaması lazım. Bir de şunu söylüyorlar. 'Sizin cahilliğiniz bizim kaderimizi etkiledi.' 21 yıldır Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptıklarına tüm dünya hayran."

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin geleceğe daha emin adımlarla ilerleyebilmesi için istikrarın olması gerektiğini ve bunun için de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yola devam etmek gerektiğini dile getirdi.

28 Mayıs'ta da milletin gereğini yapacağını ve Erdoğan'ın tekrar seçeceğini söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye için büyük hedeflerin olduğunu ve bunları milletle el ele birlikte hayata geçireceklerini kaydetti.