15 Haziran 2020 Pazartesi 19:15:00 - Güncelleme:15 Haziran 2020 Pazartesi 19:17:00
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü. Görüşmede; normalleşme, turizm, seyahat uyarısının kaldırılması, Almanya'nın AB dönem Başkanlığında Türkiye-AB ilişkileri ele alındı
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