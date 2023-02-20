Bakan Çavuşoğlu: (Kuzey Makedonya ile) Tarihi ve kültürel bağlarımız var

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: (Kuzey Makedonya ile) Tarihi ve kültürel bağlarımız var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı Bujar Osmani ve AGİT Genel Sekreteri Helga Schmid ile Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Depremden sonraki ilk günlerden itibaren Türkiye'nin yanında olması nedeniyle Kuzey Makedonya hükümetine ve halkına teşekkürlerini ileten Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya'nın 13 Şubat'ta yas ilan ettiğini, 190 kişilik arama kurtarma ekibi yolladığını belirtti.

Çavuşoğlu, bu ekibin Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta Türk ekiplerle çalıştığını ve iki vatandaşı enkazın altından sağ çıkardığını söyledi.

AGİT Daimi Konseyinde Türkiye'deki depremlerin özel bir gündem maddesi olarak ele alındığını aktaran Çavuşoğlu, toplantıda AGİT üye ülkelerinin ve genel sekreterin de taziyelerini ve desteklerini ilettiklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, Avrupa-Atlantik'ten Avrasya'ya kadar uzanan AGİT'in 57 ülkeyi içerdiğine değinerek bu teşkilatın ve İslam İşbirliği Teşkilatının, Birleşmiş Milletlerin ardından üye sayısı bakımından en büyük örgütler olduğuna dikkati çekti.

AGİT'in kapsamlı güvenlik anlayışını temel aldığına işaret eden Çavuşoğlu, bu çerçevede üye ülkeler arasında doğal afetlerde işbirliğinin geliştirilmesi için örgütün bir platform olabileceğini ifade etti.

Çavuşoğlu, bu bağlamda AGİT'te reform yapılmasının büyük fayda sağlayacağını belirterek bunun sadece Türkiye'deki depremler için olmadığını, bundan sonra da bu yönde atılacak adımlara Türkiye olarak katkı sağlayacaklarını ve girişimlerde bulunabileceklerini söyledi.

Kuzey Makedonya'nın AGİT dönem başkanlığı için belirlediği temanın 'her şey insanlarla ilgili' olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Bu, aslında ülkemizin 'girişimci ve insani dış politikasıyla' örtüşüyor." dedi.

"TARİHİ, KÜLTÜREL VE GÜÇLÜ BİR ORTAKLIK BAĞIMIZ VAR"



Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya ile AGİT dönem başkanlığı süresince yakından çalışmaya devam edeceklerini belirterek bugünkü üçlü görüşmede de AGİT gündemindeki konuları ele aldıklarını aktardı.

Ukrayna'daki savaşı da değerlendirdiklerini belirten Çavuşoğlu, "AGİT'in Ukrayna'da özel bir gözlem misyonu vardı. Savaştan sonra tahliye etmek durumunda kaldık. Bu misyonun başında iki Türk diplomat vardı." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, görüşmede AGİT'in karşı karşıya kaldığı bazı meseleleri, bütçe ve reform konusunu değerlendirdiklerini dile getirerek Türkiye ve Kuzey Makedonya arasındaki ikili ilişkiler konusunda Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani ile her zaman iletişimde olduklarını belirtti.

İki ülke arasında güçlü bir bağ olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Tarihi ve kültürel bağlarımız var. Güçlü bir ortaklık bağımız var. Kuzey Makedonya'da yaşayan Türkler de Kuzey Makedonya'yı ve bizi bağlayan önemli bir unsur." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bu zor dönemde AGİT ve üye ülkelerinin Türkiye ile olan dayanışmasını unutmayacaklarının altını çizerek ziyaretleri için Osmani ve Schmid'e teşekkür etti.

OSMANİ: DEPREM FELAKETİ İFADE EDEMEYECEĞİMİZ BİR ACI YARATTI



Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı Osmani ise Türkiye'ye ziyaretinin çok acı bir döneme denk geldiğini belirterek "Bu felaket hiçbir şekilde ifade edemeyeceğimiz bir acı yarattı. Yüz binlerce kişiye, aileye ve ülkenin her yanında. AGİT adına başsağlığı dileklerimi size iletmek istiyorum. Kurbanlara başsağlığı dileği ve yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkeler arasındaki bağların kriz dönemlerinde en güçlü seviyeye geldiğini söyleyen Osmani, "Bunlar insanlığın test edildiği dönemler. Bu trajedi bize birlikte olmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlatıyor. Birlikteliğin, dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." diye konuştu.

Osmani, depremden etkilenen kişilere destek olmaya devam edeceklerini belirterek, tüm AGİT üye devletlerine göstermiş oldukları destekten dolayı teşekkür etti.

"Bu gerçekten son derece yoğun bir biçimde etkilenen bir alan ve bu destek çalışmaları devam etmeli. Önümüzdeki yıllarda toplu olarak bu çalışmaları sürdürmeliyiz." ifadelerini kullanan Osmani, bütün AGİT üyesi devletlerine destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

AGİT'in doğal afetlerle ilgili çalışmalarındaki misyonunun dar olduğunu, bunu değerlendirdiklerini kaydeden Osmani, ülkesinin dönem başkanlığında AGİT'in bu anlamda oluşturabileceği ilave mekanizmalara odaklanacağını ve gelecekte buna benzer trajedilerde neler yapılabileceğini değerlendireceğini söyledi.

Kuzey Makedonya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin çok güçlü bir temelde güven ve karşılıklı saygı üzerine kurulduğunu aktaran Osmani, bu desteğin devam edeceğini ifade etmek için burada olduğunu ve Türk halkı tamamıyla bu trajediyi atlatana kadar bu desteği sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

SCHMİD: TÜRKİYE'NİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ



AGİT Genel Sekreteri Schmid de sevdiklerini kaybeden ailelere başsağlığı dileklerini ileterek Türkiye ve Suriye'nin çok korkunç bir deprem felaketi yaşadığını söyledi.

Schmid, AGİT Dönem Başkanı Osmani ile Türkiye'ye ziyarette bulunarak dayanışma gösterdiklerini ve AGİT çalışanları adına da Türkiye'de bulunduklarını ifade etti.

Depremin ardından Viyana'daki AGİT merkezinin Türk muhataplarıyla hemen temasa geçtiklerini ve katkı sağlamaya başladığını kaydeden Schmid, çok içten bir biçimde destek vermek ve yardımda bulunmak için çabalarını sürdürdüklerini vurguladı.

Schmid, bu felaketin ortaya çıkardığı tablonun "insanın kanını dondurduğunu" ve verilebilecekleri her türlü desteğin sağlanmasının gerektiğini, bu anlamda AGİT adına da katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Ulusal ve uluslararası yardımların boyutunun etkileyici olduğunu vurgulayan Schmid, kadınların da bu anlamda acil ihtiyaçları olduğunu belirttiklerine değindi. Schmid, kadınlarla ilgili AGİT'in de deneyimi olduğunu ve gerektiğinde kadın örgütleriyle de çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Osmani'nin daha uzun vadede bazı destekler verilebileceğinden bahsettiğine değinen Schmid, şöyle konuştu:

"Buraya Münih Güvenlik Konferansı'ndan geliyorum. Orada da son derece önemli destek mesajları verildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile bir aradaydım. Hepimiz bu trajedi karşısında bir arada olmanın ve desteğin öneminin altını çizdik. Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceğiz."