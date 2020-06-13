13 Haziran 2020 Cumartesi 00:50:00 - Güncelleme:13 Haziran 2020 Cumartesi 00:50:00
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosovalı mevkidaşını tebrik etti
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla'yı kutladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla'yı kutladı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Kosovalı mevkidaşı, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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