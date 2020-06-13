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13 Haziran 2020 Cumartesi 00:50:00 - Güncelleme:13 Haziran 2020 Cumartesi 00:50:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kosovalı mevkidaşını tebrik etti

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla'yı kutladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni Kosova Dışişleri Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla'yı kutladı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Kosovalı mevkidaşı, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

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