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19 Aralık 2022 Pazartesi 11:27:00 - Güncelleme:19 Aralık 2022 Pazartesi 11:27:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Karlov suikastıyla ilgili değerlendirmede bulundu

Kaynak: AA

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Bakan Çavuşoğlu, "(Türkiye ve Rusya) İki ülke liderinin dirayeti ve kurumlarımızın çalışmaları bu tuzağı boşa çıkarmıştır. Olayın failleri de yargı önünde hesap vermiş ve hak ettikleri cezalara çarptırılmışlardır" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesinin 6. yılında, "İki ülke liderinin dirayeti ve kurumlarımızın çalışmaları bu tuzağı boşa çıkarmıştır. Olayın failleri de yargı önünde hesap vermiş ve hak ettikleri cezalara çarptırılmışlardır." ifadelerini kullandı.

Rus medya kuruluşu Sputnik'e açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Karlov'un Türkiye-Rusya ilişkilerine önemli hizmetlerde bulunan tecrübeli bir diplomat olarak Türk halkının sevgisini kazandığını belirtti.

Karlov'un Türk-Rus dostluğuna katkılarının her zaman hatırlanacağını vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu olayın üzerinden 6 yıl geçti. Bu saldırının Sayın Karlov'un şahsında Türk-Rus dostluğunu hedef aldığı artık bilinen bir gerçektir. İki ülke liderinin dirayeti ve kurumlarımızın çalışmaları bu tuzağı boşa çıkarmıştır. Olayın failleri de yargı önünde hesap vermiş ve hak ettikleri cezalara çarptırılmışlardır." ifadelerine yer verdi.

Çavuşoğlu, Karlov'un ölümünün Ruslar kadar Türk halkını da derinden üzdüğünün altını çizerek "Diplomatlarını, büyükelçilerini yakın geçmişte teröre en fazla kurban vermiş olan Türkiye, bu acıyı en iyi bilen ülkelerdendir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olarak ben de olayın hemen ardından mevkidaşım (Sergey) Lavrov ile Moskova Vnukova Havaalanı'nda cenaze karşılama merasimine iştirak ederek acılı ailesine taziyelerimi sunmuştum." dedi.

Karlov'un en önemli gayelerinden birinin Türk-Rus ilişkilerini her alanlarda geliştirmek olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Biz de iş birliği ve diyaloğumuzu geliştirmeye devam ediyoruz. Ticaretten turizme, enerjiden yatırımlara kadar geniş bir yelpazeye yayılan ilişkilerimiz gelişmekte ve çeşitlenmektedir. Halklarımızın arzusu ve ortak çıkarlar temelinde bu yöndeki çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Bu vesileyle başta Sayın Büyükelçi'nin kederli ailesi ve yakınları olmak üzere, Rus halkına ve devletine tekrar başsağlığı diliyorum. Büyükelçi Karlov'u saygıyla anıyorum. Huzur içinde yatsın."

Karlov, 19 Aralık 2016'da Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği ve Çankaya Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen "Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinde açılış konuşmasını yaptığı sırada FETÖ mensubu polis Mevlüt Mert Altıntaş tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti.

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu karlov suikastı rusya andrey karlov
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