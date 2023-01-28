VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
6'lı masaya tepki: Aday çıkaramıyorlar, bizim adaylığımıza çamur atıyorlar
"Biz bu düşmanlıklarla bin yıldır bu coğrafyalarda var olduk, kahramanca yaşadık"
"Cumhurbaşkanımızın yapılacak seçimde adaylığı anayasal hakkıdır"
Kargocu kılığında aldıkları imzalarla sahte senet düzenleyen çete çökertildi
"Rusya ile konuşmaya devam edeceğim"
Hindistan'da iki savaş uçağı düştü: Bir pilot öldü
Başkan Erdoğan'dan Denizli paylaşımı
Filistinli uzmanlara göre İsrail'in Cenin baskını Gazze'de "tansiyonu yükseltmeyecek"
Bakan Kirişci türküleriyle sosyal medyada ilgi toplayan çoban Tarık Kara'yı makamında ağırladı
"Can Azerbaycan hiçbir zaman, hiçbir yerde yalnız değildir"
Dost veya müttefik ülkelere yardım limiti 100 milyon lira olarak belirlendi
Ukrayna, Rus sporcuların olimpiyatlara "tarafsız sporcu" olarak katılmasına karşı çıktı
"Şubatta elektrik fiyatlarında gerileme olabilir"
Doğu Kudüs'teki silahlı saldırıya ilişkin 42 kişi gözaltına alındı
Polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden Tyre Nichols için Times Meydanı'nda protesto düzenlendi
"Müslümanlara saldırı olduğunda hukuk ve devlet suspus oluyor"
İsrail'in Kudüs kentinde çıkan silahlı saldırıda iki kişi yaralandı
MSB, Kış tatbikatında Mehmetçiğin uçaktan atlayış görüntüsünü paylaştı
"Dünyanın en derin ikinci kanyonu Valla"nın girişine uçurum salıncağı
4-6 yaş için düzenlenen Kur'an kurslarında 193 bin 564 öğrenci eğitim alıyor
Definecilerin ortaya çıkardığı mozaikler Kapadokya'nın sanat tarihine ışık tutuyor
Sanayiciler elektrik ve doğal gaz fiyatlarında yapılan indirimleri memnuniyetle karşıladı
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
Türkiye'de elektrikli otomobil sayısı bir yılda yüzde 132 arttı
28 Ocak 2023 Cumartesi 10:05:00 - Güncelleme:28 Ocak 2023 Cumartesi 10:05:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İnsan unsuru, diplomasinin en önemli boyutudur

Kaynak: AA

ABONE OL

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, insan unsurunun diplomasinin en önemli boyutu olduğunu belirterek, iyi diplomatları bulunan ülkelerin diplomaside daha başarılı ve daha etkin olduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Gençlik Vakfının "Genç Diplomatlar Akademisi" Projesi kapsamında "Girişimci ve İnsani Dış Politika" konulu programda konuştu.

Çavuşoğlu, "Bugün dünyanın en ücra köşesindeki bir hadiseyi anında öğreniyoruz. Bunları raporlaması gereken elçilerdir, diplomatlardır. Aslında onlara bu anlamda olan bağlılık da azalıyor." diyerek, diplomatlardan artık bir olay olduğunda arka planının bildirilmesinin beklendiğini ifade etti.

İletişim araçlarının değişimine ve çeşitliliğine değinen ve bunlardan iyi faydalanmak gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Artık bir liderin, uluslararası örgütün temsilcisinin ya da bir dışişleri bakanının attığı tweet, tweetin etkisi standart basın açıklamalarından, bakanlık ya da devlet açıklamalarından çok daha fazla oluyor." dedi.

Önceden iletişimin diplomasinin temel unsurlarından biri olduğunu, şimdi ise iletişimin hızının ve çeşitliliğinin, tüm temasların niteliğini değiştirdiğini belirten Çavuşoğlu, diplomasinin artık çok katmanlı ve çok aktörlü olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Eskiden bu meslek daha kapalı kapılar arkasında yapılan, nispeten elit bir uğraştı. Şimdi diplomasi ticaretten turizme, kültürden iletişime her alanda yapılıyor, eğitim de buna dahil. Sadece diplomatlar değil, iş insanları, sanatçılar, akademisyenler ve yurt dışına giden öğrenciler, burada yurt dışından gelen heyetleri ağırlayan öğrencilerimiz, üniversitelerimiz de diplomasinin önemli paydaşlarından biri."

Diplomasinin geleneksel bazı özelliklerinin halen önemini koruduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "İnsan unsuru, diplomasinin en önemli boyutudur. İyi diplomatları olan ülkeler diplomaside daha başarılı oluyorlar, daha etkin oluyorlar." dedi.

"BU YIL HARİCİYE TEŞKİLATIMIZIN TEMELLERİNİN ATILMASININ 500. YILINI KUTLUYORUZ"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin güçlü bir hariciye geleneğine sahip olduğunu ifade ederek, "Bu yıl hariciye teşkilatımızın temellerinin atılmasının 500. yılını kutluyoruz." diye konuştu.

Hariciye mesleğinin büyük bir özveri gerektirdiğini belirten Çavuşoğlu, "Her coğrafyada çalışabilmeniz, bazen dost bazen de hasım ortamlarda mücadele vermeniz gerekiyor." dedi.

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu türk diplomat hizmet
‘Ölünce Sevemezsem Seni' kararı

‘Ölünce Sevemezsem Seni' kararı
50'nci yıl albümü

50'nci yıl albümü
Aşk itirafı

Aşk itirafı
‘Aşkın Olayım' korosu

‘Aşkın Olayım' korosu
Denizkızına partner aranıyor

Denizkızına partner aranıyor
Kız babası olacak

Kız babası olacak
Sözlü şiddete maruz kaldım

Sözlü şiddete maruz kaldım
Uyku isyanı

Uyku isyanı
Renkli Gülben!

Renkli Gülben!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX