"İkinci turun demokrasi şöleninde gerçekleşmesini diliyorum"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eşi Hülya Çavuşoğlu ile oyunu kullanmak için Alanya ilçesi Türkler Mahallesi'ndeki Ayşen Cengiz Urfalıoğlu İlkokulu'na geldi.

2333 numaralı sandıkta oyunu kullanan Bakan Çavuşoğlu ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı seçinin ikinci tura kaldığını hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Daha önce başkanlık sistemi ya da Anayasanın böyle bir maddesi olmadığı için ilk defa ikinci tura kaldı. Halkımızın taktiri bu yönde oldu. İkinci tura iyi hazırlandık, tüm adaylar çalıştı. Demokratik olgunluk içerisinde geçen birinci tur, tüm dünyaya da bir ders verdi. Türk milleti demokrasiye düşkündür. İkinci turun da demokrasi şöleni şeklinde gerçekleşmesini temenni ediyorum. Yabancı ülkelerde seçim havası tam bir demokrasi şöleni oldu. Biz böyle bir milletiz, farklı taraflarda olabiliriz ama demokrasiye hepimizin sahip çıkması lazım. Diğer taraftan bugün can Azerbaycan'ın bağımsızlık günüdür. Selamlarımı iletiyorum, yarın da İstanbul'un fethinin yıl dönümüdür. Bugün ve yarın bizim için Türk dünyası için önemli bir gündür" dedi.