Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı ile açıklama yaptı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı ile açıklama yaptı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Al-Maliki ile bir araya geldi. İki bakan ortak basın açıklaması yapıyor.

Bakan Çavuşoğlu, İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşim yerleri açma yönündeki adımlarından vazgeçmesini istedi.

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