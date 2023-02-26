"Depremzedelerin ihtiyaçları yerinde görüp gideriliyor"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş'ta merkezde üniversite kampüsünde kurulan çadır kenti ziyaret etti, incelemelerde bulundu.

"DEPREMZEDELERİN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI İÇİN HERKES SEFERBER OLDU"



Bakan Çavuşoğlu, depremzedelerin ihtiyaçlarını yerinde görerek giderdiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlarımız kısa süre içinde depremle ilgili gerekli çalışmaları yaparak her şeyi kontrol altında devam ettiriyorlar. Bir taraftan enkaz çalışmaları, vatandaşlarımızı arama kurtarma çalışmaları yaparken, diğer taraftan da barınma ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için de herkes seferber oldu. Yurt dışından da bu anlamda destekler geldi."

"ÇADIR KENTLERDE EĞİTİM VE PSİKOSOSYAL DESTEK VERİLİYOR"



Yurt dışından gelen destekleri koordine ettiklerini ve fırsat buldukça sahaya inerek bölgede çalışanlara destek vermeye çalıştıklarını aktaran Çavuşoğlu şöyle konuştu:

"Bakanlarımız sürekli sahada. Tüm kurumlarımız ve gönüllülerimiz sahada. Bir taraftan da barınma için çadır kentler kuruldu. Çadır kentlerde bir taraftan çocuklar için psikososyal ve eğitim destekleri veriliyor. Sosyal alanlar, sosyal marketler de kuruldu. Her türlü desteği vermemiz gerekiyor. "

"ÇADIRLAR HIZLI BİR ŞEKİLDE GELDİ, ŞİMDİ KONTEYNER KENTLER DE KURULMAYA BAŞLANDI"



Deprem bölgesindeki inşaatların mart ayı içinde başlayacağını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanımız da sürekli '1 sene içinde yıkılan evlerin yenisi yapılacak' diye. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve uzmanlarımız yerlerle ilgili çalışmalar yapıyorlar, projeler yapıyorlar. İnşallah Mart ayı içinde inşaate başlanacak. 1 sene içinde vatandaşlarımız geçici barınma konusunda vatandaşlarımızın standartlarını yükseltmemiz lazım. Çadırlar hızlı bir şekilde geldi, şimdi konteyner kentler de kurulmaya başlandı. Buralar aynı zaman da tarımın da merkezi. Köyler de kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızın da ihtiyacının karşılanması söz konusu. Sağlık, barınma, yiyecek içecek her türlü destek veriliyor. Vatandaşlarımız verilen hizmetlerden memnun olduğunu da söylüyor."

"VATANDAŞLARIMIZIN EKSİKLERİNİ AZAMİ BİR ŞEKİLDE KARŞILAMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Çavuşoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

"Eksiğimiz olabilir, her şeyi göremeyebiliriz. Ancak sahada dolaştıkça vatandaşları dinledikçe o eksikleri de gideriyoruz. Vatandaşlarımızın eksiklerini azami bir şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Kurulan çadır kentte de her şeyin sağlandığını görüyoruz. Vatandaşımız daha iyisini hak ediyor. Evler yapılıncaya kadar daha iyisini yapmaya çalışacağız."