Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Başkan Erdoğan-Trump arasında Libya konusunda olumlu bir yaklaşım var

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Başkan Erdoğan-Trump arasında Libya konusunda olumlu bir yaklaşım var

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve ABD'nin Libya konusunda anlaştığını duyurdu. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Libya konusunda olumlu bir yaklaşım olduğunu, ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldıklarını söyledi.

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