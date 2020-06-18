18 Haziran 2020 Perşembe 18:06:00 - Güncelleme:18 Haziran 2020 Perşembe 18:33:00
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Başkan Erdoğan-Trump arasında Libya konusunda olumlu bir yaklaşım var
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Erdoğan-Trump arasında Libya konusunda olumlu bir yaklaşım olduğunu, ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldıklarını söyledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve ABD'nin Libya konusunda anlaştığını duyurdu. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Libya konusunda olumlu bir yaklaşım olduğunu, ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldıklarını söyledi.
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