Bakan Çavuşoğlu "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"na katılmak üzere Irak'ta

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Bağdat İş Birliği ve Ortaklık Konferansı"na katılmak üzere Irak'ta

Irak Haber Ajansının haberine göre, Çavuşoğlu başkanlığındaki Türk heyeti Bağdat'a ulaştı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir heyet de söz konusu konferansa katılmak üzere Bağdat'a geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Katar Emiri Temim Bin Hamad Al-Sani, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Kuveyt Başbakanı Sabah el-Halid Es-Sabah da konferans için Bağdat'a gelmişti.

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU, IRAKLI MEVKİDAŞIYLA BİR ARAYA GELDİ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı'na katılmak üzere gittiği Irak'ta mevkidaşı Hüseyin'le buluştu.

Twitter hesabından görüşmeye ilişkin paylaşım yapan Çavuşoğlu, "Irak'ın güvenlik ve istikrarına destek olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.