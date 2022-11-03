Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu BAE'yi ziyaret edecek
Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'ın daveti üzerine BAE'yi ziyaret edecek.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan'ın davetine icabetle Sir Bani Yas Forumu'na katılmak üzere 4-6 Kasım 2022 tarihlerinden BAE'yi ziyaret edecek.
İki mevkidaşın görüşmede, ikili ve bölgesel konuları ele alması öngörülüyor.
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