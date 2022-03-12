"Azerbaycan'ın Ermenistanla normalleşmesini destekliyoruz

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12 Mart 2022 Cumartesi 12:18:00 - Güncelleme:12 Mart 2022 Cumartesi 12:18:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Ermenistanla normalleşme sürecini desteklediğini bildirdi

Kaynak: AA

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşı Mirzoyanla son derece verimli ve yapıcı görüşme yaptıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Ermenistanla normalleşme sürecini desteklediğini bildirdi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşı Mirzoyanla son derece verimli ve yapıcı görüşme yaptıklarını söyledi.

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu azerbaycan ermenistan
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