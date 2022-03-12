"Azerbaycan'ın Ermenistanla normalleşmesini destekliyoruz

12 Mart 2022 Cumartesi 12:18:00 - Güncelleme:12 Mart 2022 Cumartesi 12:18:00
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Ermenistanla normalleşme sürecini desteklediğini bildirdi
Kaynak: AA
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşı Mirzoyanla son derece verimli ve yapıcı görüşme yaptıklarını söyledi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Ermenistanla normalleşme sürecini desteklediğini bildirdi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ermeni mevkidaşı Mirzoyanla son derece verimli ve yapıcı görüşme yaptıklarını söyledi.
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