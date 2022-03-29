Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik zirve sonrası flaş açıklamalar

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29 Mart 2022 Salı 15:40:00 - Güncelleme:29 Mart 2022 Salı 15:41:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna müzakerelerinde en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi

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Rusya-Ukrayna heyetlerinin İstanbul Dolmabahçe'deki müzakere görüşmesi sona erdi. Kritik zirvenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı. Çavuşoğlu, "Taraflar arasında yakınlaşma arttığını görüyoruz. Bir an önce ateşkes sağlanmalı" dedi.

Rusya-Ukrayna heyetlerinin Dolmabahçe'deki müzakere görüşmesi sona erdi. Kritik zirvenin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, "Taraflar arasında yakınlaşma arttığını görüyoruz. Bir an önce ateşkes sağlanmalı" dedi.

Çavuşoğlu açıklamasında "En önemli ilerleme bugün gerçekleşti" dedi.

İstanbul'da Ukrayna-Rusya heyetlerinin çözüm arayışına yönelik görüşmelerinin ilk ayağı bugün sonlandı. Görüşmenin ardından iki taraf da açıklama yaparken Bakan Mevlüt Çavuşoğlu da toplantıya ilişkin değerlendirmede bulundu. Çavuşoğlu bazı konularda uzlaşmanın sağlandığını belirtti.

"TARAFLARIN YAKINLAŞTIĞINI GÖRÜYORUZ"

İşte Çavuşoğlu'nun müzakerelere ilişkin değerlendirmesinden satır başları:

"Bugün iki tarafı bir araya geldik. Toplantının açılışının Cumhurbaşkanımız tarafından yapılması her ülkeye ve barışın sağlanması konusunda verdiğimiz önemin göstergesidir.

"Tarafların daha da yakınlaştığını görüyoruz. Buna katlı sağladığımız için çok memnunuz.

"ÜLKE LİDERLERİNİN BİR ARAYA GELMESİ GÜNDEMDE"

"Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışına varıldı. En anlamlı ilerleme bugün kaydedildi.

"Her iki ülkenin dışişleri bakanlarının bir araya gelmesi ardından ülke liderlerinin bir araya gelmeleri gündemdedir. Ciddi konular daha üst zirvelerde görüşülecektir."

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