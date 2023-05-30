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30 Mayıs 2023 Salı 17:40:00 - Güncelleme:30 Mayıs 2023 Salı 17:40:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, önümüzdeki dönemde yapılması öngörülen Stratejik Mekanizma toplantısının hazırlıkları, savunma sanayii alanındaki iş birliği, New York'taki Türkevi'ne yapılan saldırı, İsveç'in NATO üyelik süreci ve İstanbul Tahıl Anlaşması konuları ele alındı.

Bakan Blinken, Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi ve parlamento seçimlerinde elde edilen başarı nedeniyle tebriklerini iletti.

Etiketler : Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD nato
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