Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşecek

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17 Ocak 2023 Salı 15:54:00 - Güncelleme:17 Ocak 2023 Salı 15:54:00

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüşecek

Kaynak: TRT Haber

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşecek. İki ülke ilişkilerindeki kritik konular ele alınacak. Türkiye'ye F-16 savaş uçaklarının satışı, ABD'nin terör örgütlerine desteği ve Suriye'deki gelişmeler öncelikli gündem başlıkları olacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Washington'da bir araya gelecek.

Masada, F-16 tedarikinin yanı sıra iki ülke ilişkilerini ilgilendiren sıcak başlıklar yer alacak.

ABD'NİN PKK/YPG'YE DESTEĞİ

Çavuşoğlu mevkidaşına, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği destekten duyulan rahatsızlığı iletecek. Terörle mücadelede müttefiklik ruhuna uygun hareket edilmesinin önemini vurgulayacak.

ABD'de bulunan FETÖ mensuplarının iadesi konusunda Ankara'nın talebini yineleyecek.

Yüz yüze görüşmedeki bir diğer gündem başlığı ise Suriye olacak. Türkiye ile Suriye arasında 11 yıl sonra başlayan normalleşme görüşmeleri ele alınacak.

Etiketler : mevlüt çavuşoğlu antony blinken f16 savaş uçakları terör örgütü
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