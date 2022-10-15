VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan işçiler ambulans uçakla İstanbul'a getirildi
500 icra müdürü ve müdür yardımcısı alınacak
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Yasin Ekrem Serim atandı
Dışişleri Bakan Yardımcılığına Yasin Ekrem Serim atandı
Kızılay: Acil kan ihtiyacı bulunmamaktadır
Bakan Dönmez: İlk değerlendirmelere göre grizu patlaması
Emine Erdoğan'dan Amasra için taziye mesajı
KKTC Cumhurbaşkanı'ndan Bartın'daki maden kazasına ilişkin taziye mesajı
Başkan Erdoğan Bartın'a gidiyor
Bozdağ: Maden ocağındaki patlama bütün boyutlarıyla soruşturulacak
İletişim Başkanlığı: Devletimizin tüm kurumları harekete geçti
Maden ocağındaki patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten maden ocağı patlamasına ilişkin açıklama
Fransa'da akaryakıt krizi: Pazarcıların kazancı azaldı
Bartın'da maden ocağında patlama: Can kaybı 28'e yükseldi
Scholz: Rusya-Ukrayna Savaşı mevcut krizleri şiddetlendiriyor
Hindistan denizaltından balistik füze denemesi yaptı
Kardelen çiçek açtı
Bartın'da maden ocağında patlama
Türkiye ile Katar arasında anlaşmalar imzalandı
Almanya hükümetinde 'silah ihracatı kuralları' tartışılıyor
Ders anlatırken kalp krizi geçiren öğretmen hayatını kaybetti
Rusya: Kiev ve Harkiv'de askeri yönetim ve enerji unsurlarını vurduk
Bakan Koca'dan MHRS randevularıyla ilgili çağrı
15 Ekim 2022 Cumartesi 07:16:00 - Güncelleme:15 Ekim 2022 Cumartesi 07:16:00

Dışişleri Bakan Yardımcılığına Yasin Ekrem Serim atandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine Yasin Ekrem Serim getirildi.

Dışişleri Bakanlığı Teşkilatında Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre Dışişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğünde uzun yıllar görev alan ve 2 yılı aşkın süredir Dışişleri Bakanlığı Küresel ve İnsani Konular Genel Müdürü görevinde bulunan Yasin Ekrem Serim, Dışişleri Bakan Yardımcılığına atandı.

Yasin Ekrem Serim'in öz geçmişi

Girne Amerikan Üniversitesi Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümünden mezun olan Serim, İngiltere'de University of Westminister'da Uluslararası İşletme Yönetimi alanında yüksek lisansını tamamladı, Harvard Kennedy School Müzakere ve İletişim Teknikleri eğitim programlarına katıldı.

Serim bugüne kadar Dışişleri Bakanlığı bünyesinde New York'da Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Avrupa Birliği Bakanlığı, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı olmak üzere bürokraside farklı alanlarda görev aldı.

Dışişleri Bakanı Yardımcısı Serim, evli ve 2 çocuk babası.

Etiketler : Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Bakanlığı Dışişleri Bakan Yardımcılığına Yasin Ekrem Serim
Verdiğim sadakalar beni korudu

Verdiğim sadakalar beni korudu
Ağlatan kına

Ağlatan kına
Sırada İzmir

Sırada İzmir
Yak bütün fotoğrafları

Yak bütün fotoğrafları
Ekrana dönme projeye bağlı

Ekrana dönme projeye bağlı
Çekiştirmeyin kıyafetlerimi!

Çekiştirmeyin kıyafetlerimi!
Sahne mutluluğu

Sahne mutluluğu
Kutsal Damacana Müjde'si

Kutsal Damacana Müjde'si
Şarkılar Onur Şener için

Şarkılar Onur Şener için

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX