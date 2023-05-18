Dış basında Türkiye seçimleri: Uzmanlar neden yanlış anladı?

İkinci tura kalan Cumhurbaşkanı seçimi batı medyasının gündeminde.

Yurt dışı yayınlarda uzmanların ve anket şirketlerinin Türkiye seçimleri öncesi yaptıkları analizler ve verilerin gerçeği yansıtmadığı sıkça dile getiriliyor.

Amerikan Foreign Policy dergisi de "Türkiye Uzmanları Seçimi Neden Yanlış Anladı?" başlığı ile bir analiz yazısı yayımladı.

Yazıda "Erdoğan'ın beklenenden daha iyi sonuç alması gösteriyor ki, umut etmek ile analiz etmek aynı şey değil" denildi.

"Türkiye ile ilgilenen dünya şunu anlamalı ki, bu bir umut, analiz değil" denildi.

"Kılıçdaroğlu'nun kazanacağını söyleyen analistler, kendi görüşlerinin ve inançlarının analizlerini oluşturmasına izin verdi" ifadeleri kullanıldı.

"Erdoğan'ın iktidarını 5 yıl daha uzatması bekleniyor" yorumu yapıldı.

"DİKTATÖRLER İKİNCİ TURA KALMAZ"



Amerikan haber dergisi Newsweek'te "Erdoğan'a diktatör demeyin, diktatörler ikinci tura kalmaz" başlıklı bir yazı kaleme alındı.

Yazıda daha önce Erdoğan'a karşı karalama kampanyalarına başvurulduğu ve algıya yönelik birtakım ifadeler kullanıldığı anımsatıldı.

Yazıda ayrıca "serbest seçimler her demokraside esastır. Ancak bu seçimlerin sonuçlarını kabul etmek, demokratik süreci korumanın en hayati parçasıdır" vurgusu yapıldı.