Diplomatik Kaynaklar: Mescid'i Aksa'da gözaltına alınan bir Türk vatandaşı serbest bırakıldı
Diplomatik Kaynaklardan alınan bilgiye göre, Mescid'i Aksa'da gözaltına alınan bir Türk vatandaşı serbest bırakıldı
Mescid-i Aksa'da bir Türk vatandaşı gözaltına alınmıştı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, gözaltına alınan vatandaşın Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu girişimleri ile serbest bırakıldığı belirtildi. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı ile Kudüs Başkonsolosluğu'nun vatandaşın durumu ile yakından ilgilendiği ifade edildi.
- "Kılıçdaroğlu boşuna uğraşmasın, boşuna yalan mesaisine girmesin"
- Et ve Süt Kurumu Trabzon Et Kombinası açıldı
- Başkan Erdoğan'dan Çanakkale Kara Savaşları'nın 108'inci yılı mesajı
- AK Parti Seçim İrtibat Bürosu önünde yapılan silahlı saldırı girişimine ilişkin 2 kişi yakalandı
- Depremden etkilenen Hatay'ı ziyaret edecek
- "Deprem bölgesinde inşa süreci başlatılan konut sayısı 113 bini buldu"