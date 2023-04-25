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25 Nisan 2023 Salı 15:02:00 - Güncelleme:25 Nisan 2023 Salı 15:02:00

Diplomatik Kaynaklar: Mescid'i Aksa'da gözaltına alınan bir Türk vatandaşı serbest bırakıldı

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Diplomatik Kaynaklardan alınan bilgiye göre, Mescid'i Aksa'da gözaltına alınan bir Türk vatandaşı serbest bırakıldı

Mescid-i Aksa'da bir Türk vatandaşı gözaltına alınmıştı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, gözaltına alınan vatandaşın Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu girişimleri ile serbest bırakıldığı belirtildi. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı ile Kudüs Başkonsolosluğu'nun vatandaşın durumu ile yakından ilgilendiği ifade edildi.

Etiketler : mescidi aksa türk vatandaşı gözaltı serbest
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