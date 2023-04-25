Mescid-i Aksa'da bir Türk vatandaşı gözaltına alınmıştı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, gözaltına alınan vatandaşın Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçiliği ve Kudüs Başkonsolosluğu girişimleri ile serbest bırakıldığı belirtildi. Ayrıca, Dışişleri Bakanlığı ile Kudüs Başkonsolosluğu'nun vatandaşın durumu ile yakından ilgilendiği ifade edildi.