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18 Aralık 2022 Pazar 11:06:00 - Güncelleme:18 Aralık 2022 Pazar 11:06:00

Diplomatik kaynaklar: Libya ile Mısır, deniz yan sınırını müzakere etmeli

Kaynak: TRT Haber

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Diplomatik kaynaklar, Türkiye'nin, Libya ile Mısır'ın ülke sınırlarının uluslararası hukuka uygun olarak tespiti için Kahire ve Trablus'un bir an evvel diyalog ve müzakere başlatmasını teşvik ettiğini belirtti.

Diplomatik kaynaklar, Mısır'ın 11 Aralık 2022'de 9 coğrafi koordinatla tek taraflı olarak belirlediği Libya'yla deniz yan sınırının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığına girmediğini ifade etti.

Kaynaklar, söz konusu deniz yan sınırının hangi sınırlandırma metoduyla belirlendiğinin, özel/ilgili coğrafi koşulların dikkate alınıp alınmadığının ve hakkaniyet ilkesine tümüyle riayet edilip edilmediğinin belli olmadığını vurguladı.

Söz konusu deniz yan sınırı çizgisinin iki ülke ana karaları arasındaki ortay hattın batısında çizildiği için Libya'nın kıta sahanlığı haklarını ihlal ettiğini dile getiren kaynaklar, Libya tarafının Mısır'ın yayımladığı bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile haklarının ihlal edildiği yönünde 16 Aralık 2022'te bir açıklamada bulunduğunu anımsattı.

Kaynaklar, açıklamaya konu olan sınır çizgisinin Libya ile Mısır arasında ikili bir müzakere neticesinde belirlenmediğine vurgu yaparak "Türkiye'nin iki ülkenin sınırlarının uluslararası hukuka uygun olarak tespiti için Libya ve Mısır'ın bir an evvel diyalog ve müzakere başlatmasını ve bu bağlamda karşılıklı mutabakat temelinde Birleşmiş Milletler Şartı'nın 33. maddesinde kayıtlı, Uluslararası Adalet Divanı dahil, barışçı yöntemlere başvurulmasını teşvik ettiklerini dile getirmiştir." ifadelerini kullandı.

Etiketler : libya mısır deniz sınırı diplomatik kaynaklar
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