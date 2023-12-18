VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bulgaristan'dan Rus petrolü kararı: Yasaklayacaklar
İtalya nüfusundaki gerileme eğilimi sürüyor
Varşova'da kritik esir takası görüşmesi: Mossad, CIA ve Katar bir araya geldi
Hudut Kartalları sınırda 46 kişiyi yakaladı
Hakkari'de 2 metre kar yağdı: Üs bölgelerinin yolları görünmüyor
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nda 'böcek' skandalı: Dinleme cihazı bulundu
18 Aralık 2023 Pazartesi 15:30:00 - Güncelleme:18 Aralık 2023 Pazartesi 15:30:00

Diplomatik kaynaklar: 2024'te vize başvurularının daha hızlı sonuçlanmasını bekliyoruz

Kaynak: AA

ABONE OL

Diplomatik kaynaklar, Avrupa Birliği vize serbestisi süreciyle ilgili kolaylaştırıcı bir yaklaşımla görüşmelerin devam ettiğini hatırlatarak, "2024'te vize başvurularının daha hızlı sonuçlanmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, 2024'te vize başvurularının daha hızlı sonuçlanması bekleniyor.

Kaynaklar, "Vize serbestisi hedefine halel getirmeden, iş insanları, akademisyenler, öğrenciler sanatçılar ve medya mensupları gibi grupların başvurularında kolaylaştırıcı ve hızlandırıcı bir yaklaşıma, sisteme gidebilmek için hem AB'yle hem AB üyesi ülkelerle ikili ve çoklu düzeyde görüşmeler yapılıyor. 2024'de vize başvuru süreçlerinin daha hızlı sonuçlandırılması beklentimiz var, büyük ihtimalle de bu olacak zira halihazırda bazı ilerlemeler kaydedildi. Mesela 3-4 haftayken bazı yerlerde 2 haftaya düşürdüler başvuru ve randevu süreçlerini" bilgilerini verdi.

Avrupa Birliği vize sürecinde öncelikli gruplar; iş insanları, akademisyenler, öğrenciler, sanatçılar ve medya mensupları olarak öne çıktı.

"BORRELL'İN TÜRKİYE RAPORUNU NOT ETTİK"

Diplomatik kaynaklardan, Borrell'in Türkiye raporu ile ilgili, "Borrell raporunu biz de not ettik. Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yönelik bir durum tespiti yapma aşamasında ve raporda bu önerilerle gelmesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın Vilnius'taki Avrupa Birliği'yle ilişkilerin canlandırılması yolundaki çağrısı da etkili olmuştur. Rapordaki önerilerin bir an evvel hayata geçirilmesi Türkiye AB ilişkilerinde önemli bir ilk adım olacaktır. Tüm AB kurumlarının bu yönde hızla ve somut adımlarla harekete geçmesini bekliyoruz" denildi.

AB ile gümrük birliği konusunda ise Kaynaklar, "Gümrük Birliği modernizasyonu konusunda ilgili bakanlıklarımız başta Ticaret Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı gibi ilgili kurumlarlarımızla birlikte AB yetkilileriyle gerek bakan düzeyindeki temaslarda gerek teknik heyetler olarak beklentilerimizi dile getiriyoruz ve bu konuda teknik görüşmelerin ön şartsız olarak başlamasını, bunun içinde komisyona yetki verilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Etiketler : avrupa birliği vize serbestisi kaçak içki operasyonu vize başvuru
Sahnede 'Hadise' çıktı

Sahnede 'Hadise' çıktı
Cem Karaca sorumluluğu

Cem Karaca sorumluluğu
7 günde 20 milyon izlenme: Kolpaçino rekoru

7 günde 20 milyon izlenme: Kolpaçino rekoru
Evrim Akın: Hayırsız biriyim

Evrim Akın: Hayırsız biriyim
Buray: Barış Manço yolunda ilerliyorum

Buray: Barış Manço yolunda ilerliyorum
Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar

Aleyna isyan etti: Sahneye çıkmamı engelliyorlar
Arabesk zamanı

Arabesk zamanı
Ramsay Hunt sendromuna yakalandı

Ramsay Hunt sendromuna yakalandı
Telif için mücadeleye devam

Telif için mücadeleye devam

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX