Diplomasinin de merkezi Türkiye

'Dünya 5'ten büyüktür' sloganıyla mazlumların yanında yer alan Türkiye, son yıllarda nakış gibi izlenen başarılı ve güçlü dış politika sayesinde diplomasinin adeta merkezi oldu. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyaretinin ardından bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, pazar günü de Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitoçakis Türkiye'de olacak. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da, 14 Mart'ta Ankara'ya resmi ziyarette bulunacak. Scholz, Türkiye'ye ilk ziyaretinde Başkan Erdoğan tarafından kabul edilecek. Erdoğan ve Scholz, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleleri görüşecek.

14 LİDERLE GÖRÜŞME

Başkan Erdoğan, Ukrayna savaşının ardından 14 liderle 20 telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan'ın görüştüğü isimler şunlar: Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhammedov, Hollanda Başbakanı Rutte, Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen, İngiltere Başbakanı Johnson, AB Konseyi Başkanı Michel, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda, Kanada Başbakanı Trudeau, Sirbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu.

ERDOĞAN BUGÜN BIDEN'LA GÖRÜŞECEK

Başkan Erdoğan, bugün ABD Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek. Görüşmede Ukrayna krizinin yanı sıra ikili ilişkilerin de ele alınması bekleniyor. Başkan Erdoğan dün Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; görüşmede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı ile Türkiye- AB ilişkileri ele alındı.

İKİ HALK BURADA BARIŞ İÇİNDE YAŞIYOR

Antalya'da yerleşik yabancıların çoğu Ukraynalı veya Rus. Kentte iki millet barış içinde bir arada yaşıyor.

DÜNYANIN GÖZÜ KULAĞI ANTALYA'DA

Türkiye barış için yoğun mesai harcadı, bu çabalar sonuç vermeye başladı. Rusya ve Ukrayna arasındaki üst düzey ilk temas bugün. İki ülkenin dışişleri bakanları bir araya geliyor.

Tüm dünyanın gözü bu hafta Türkiye'de olacak. Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerginlikte üst düzey ilk temas Antalya'da gerçekleşecek. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülke dışişleri bakanlarının bir araya geleceğini söyledi. Türkiye her iki ülkeyle de diyalog kurabilen nadir ülkelerden biri. Diplomasideki bu avantaj masaya da yansıyacak. İki ülkenin dışişleri bakanları bu süreçte ilk olarak Türkiye'de bir araya gelecek. Görüşmenin adresi Antalya aynı zamanda Diplomasi Forumu'na da ev sahipliği yapacak. Diplomasi kanallarının açık olduğu buradan verilecek mesajla tüm dünyaya duyurulacak.

KULEBA: GÖRÜŞME ANKARA SAYESİNDE

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Antalya'da yapılacak görüşme hakkında açıklama yaptı. Kuleba, "10 Mart'ta yapılması planlanan görüşme öncelikle Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sayesinde gerçekleşecek" dedi. Lavrov'un iki yıldır kendisiyle herhangi bir şekilde görüşmekten kaçındığını kaydeden Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Şimdi aniden kabul etti, belki bir şey iletmek istiyor. Dinleyeceğiz ama Lavrov'un saldırganlığın mimarlarından olduğu anlayışıyla onunla konuşacağım" ifadesini kullandı.

ERDOĞAN: ANTALYA BULUŞMASI KALICI BARIŞA KAPI ARALASIN

Başkan Erdoğan, AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Antalya Diplomasi Forumu'ndaki zirvenin önemine dikkat çekti: "Ukrayna ve Rusya'nın dışişleri bakanlarının ilk kez bir araya geleceği görüşmenin kalıcı ateşkese kapı aralamasını ümit ediyorum.13 bin vatandaşımızı tahliye ettik. Ayrıca Kırım Tatarı, Ahıska Türkü, Azerbaycan Türkü, Özbek, Türkmen kardeşlerimiz ile diğer ülke vatandaşlarının tahliyesine yardımcı olduk. Ukrayna'nın sahipsiz bırakılması gibi Rus halkına, Rus öğrencilerine, sanatçılarına yönelik cadı avını andıran uygulamaları kabul etmiyoruz. Türkiye olarak bu acıyı bir an önce dindirmeyi hem insanlığımızın hem de komşuluk hukukumuzun bir gereği olarak görüyoruz. "

KUDÜS'E HASSASİYET ENERJİDE İŞBİRLİĞİ

Başkan Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un ziyaretinin yeni bir dönüm noktası olacağına inandığını söyledi, Kudüs hassasiyetini hatırlattığını, enerjide işbirliği yapılabileceğini belirtti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. 14 yıl sonra gerçekleşen kritik ziyarette iki lider 2,5 saat görüştü. Görüşme sonrası iki lider ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan "Bu tarihi ziyaretin Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Müşterek hedefimiz, ülkelerimiz arasında ortak çıkarlara dayalı karşılıklı hassasiyetlere uygun şekilde Türkiye- İsrail ilişkilerinin gelişmesi ve güçlenmesi ülkelerimiz açısından olduğu kadar bölgesel istikrar açısından da önemli" dedi. Erdoğan şöyle devam etti:

BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ

"Birlikte yaşama kültürüne yeniden katlı sağlamak bizim elimizdedir. Pozitif bir gündem içinde ikili işbirliği ve bölgesel İşbirliği potansiyelini hayata geçirmemiz özellikle önem taşıyor. Ticaret hacmimiz salgına rağmen yüzde 36'ya yakın bir artış göstererek geçtiğimiz sene 8 buçuk milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Ortak çabalarımızla bu rakamı 2022 senesinde 10 milyar dolara taşıyacağımıza inanıyorum. Son günlerde bölgemizde yaşanan gelişmeleri enerji güvenliği önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Turizm, bilim, ileri teknoloji, tarım, sağlık, savunma sanayi gibi alanlarda ciddi iş birliği alanlarına sahibiz."

MESCİD-İ AKSA'NIN ÖNEMİ

"İşbirliğimizi daha da ilerleteceğiz görüşmemizin temel unsurlarından biri Filistin meselesiydi. Kudüs'ün tarihi statüsüyle Mescid-i Aksa'nın dini kimliği ve kutsiyetinin korunmasına atfettiğimiz önemin altını çizdim. Konuya dair yaklaşımlarımızı ve hassasiyetlerimizi açıkça paylaştık. Bölgede gerginliğin azaltılması ve iki devletli çözüme verdiğimiz önemi ifade ettik. Bölgedeki huzura ve iki devletli çözüme verdiğim önemi belirttim. Filistin halkına yönelik insani projeler yürüten TİKA ve Türk Kızılay gibi kuruluşlarımızın kuruluşlarımızın devam etmesi hususunda İsrail makamlarının desteğini beklediğimizi özellikle vurguladım. Türkler ve Museviler yüzyıllar boyunca barış içinde yaşamanın en güzel örneklerinin vermişlerdir. Bu müstesna tarihimize gölge düşürülmesine müsamaha göstermeyeceğiz. Antisemitizm, ırkçılıkla mücadele konusunda kararlı tutumu sürdürmeye devam edeceğiz."

ENERJİDE FIRSAT

"Önümüzdeki dönemin ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel iş birliği açısından da yeni fırsatları beraberinde getireceğine inanıyorum. Daha önce başlatılmış olan enerji noktasındaki işbirliğinin hayata geçirilmesi için bu bir fırsattır diye düşünüyorum. Şu anda bizim elimizde 4'üncüsü de yolda geliyor. 4 tane sondaj gemisi ve 2 tane sismik araştırma gemisi var. Karadeniz'de, Akdeniz'de bu çalışmalarımızı işbirliğimizle hayata geçirebiliriz. Uzun bir aradan sonra gerçekleşen ziyaretin hayırlı olmasını diliyorum."

HERZOG: İŞBİRLİĞİ YAPMALIYIZ

Herzog, ortak basın toplantısına Türkçe teşekkür ederek başladı ve "Biz iki halk, derinlemesine diyalogla güven yolcululuğuna çıkmayı seçiyoruz" dedi.

Eşim ve ben Türkiye'de misafiriniz olarak bulunmaktan çok mutluyuz" diyerek konuşmasına Türkçe ifadelerle başlayan İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog, "Benim buradaki ziyaretim, İsrail Cumhurbaşkanı olarak göreve başladığım andan itibaren başlatılmış olan diyaloğun ve taktire şayan bağlantının devamıdır" dedi. Herzog şöyle devam etti:

BÜYÜK BİR AN

"Bu an, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde büyük bir andır. Her ikimiz için büyük bir ayrıcalıktır. Amacımız ülkelerimiz ve halklarımız arasında dostane ilişkilerin gelişmesinin temellerini atmaktır. Halklarımız arasındaki ilişki çok eskidir ve bu ilişkinin güçlü tarihi, dini ve kültürel kökleri vardır.İnanıyorum ki, ülkeler arasındaki ilişkiler karşılıklı saygı ruhunu yansıtan eylemlerle incelenecek ve hepimizin paylaştığı bölgesel ve küresel zorluklarla başa çıkmamızı sağlayacaktır. İsrail ve Türkiye birçok alanda hepimizin 'ev' olarak adlandırdığı bu bölgeyi çarpıcı biçimde etkileyecek bir işbirliği yapabilir ve yapmalıdır. Türkiye Dışişleri Bakanı İsrail'i ziyaret edecek ve İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşecektir. Diyaloğun devamını mümkün kılacaktır. Bu diyaloğu her yönde yaşamalıyız."

İLERİYE BAKALIM

"Geçmişteki anlaşmazlıklar kendi kendine ortadan kalkmaz. Fakat biz iki halk, iki ülke her alanda derinlemesine bir diyalog içerecek güven ve saygı yolculuğuna çıkmayı seçiyoruz. Birlikte ileriye bakmayı seçiyoruz. Her konuda anlaşamayacağımız konusunda peşinen anlaşmak zorundayız. Bizimki gibi zengin geçmişi olan bir ilişkide bu durum doğaldır. Ancak anlaşmazlıkları geleceğe yönelerek çözmeye çalışacağız. Hem siz hem de ben, hem sizin milletiniz ve hem de benim milletim Allah'a inananların babası olan Hazreti İbrahim'in çocuklarıyız. Bölgede istikrar, refah, barış ve güvenliği tesis etmek için birlikte çalışmamızı diliyorum."

SİZİ TAKDİR EDİYORUM

"Hükümetiniz her zaman inanç hürriyetini koruyan bir hükümettir. Son haftalarda bir kez daha savaşların ne kadar kötü olduğunu, buna karşılık istikrarlı bir dünya düzeninin, ülkeler ve halklar arasında köprüler kurmanın önemli olduğunu gördük. Ukrayna'daki savaş çok kan dökülmesine neden olmaktadır. Yarın ülkenizde yapılacak önemli zirveye vesile olan çabalarınızı çok taktir ediyorum. Bugünlerde de biz bütün dünyaya başka bir yön seçtiğimizi belirtmek istiyoruz."

ZEYTİN DALIYLA DOSTLUK MESAJI

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Tel Aviv'den "diyaloğu geliştirme" mesajıyla hareket etti: "Sayın Erdoğan'ın davetiyle göreve başladığımdan bugüne yürüttüğümüz diyaloğu geliştirmek üzere, Türkiye'ye gidiyorum."

Herzog'u Esenboğa Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve diğer yetkililer karşıladı.

Herzog'un uçağının gövdesine İbranice ve Türkçe yazılan "barış, gelecek, işbirliği" mesajları dikkat çekti.

Ayasofya, Boğaz Köprüsü ve Galata Kulesi`nin görselleriyle giydirme yapılan uçaktaki bir başka detay ise zeytin dalı oldu.

ÇAVUŞOĞLU NİSANDA İSRAİL'E GİDİYOR

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, "Halklarımız arasındaki ilişki çok eskidir. Ne yazık ki ülkelerimiz arasındaki ilişkiler son yıllarda bir darlık döneminden geçmiştir. İsrail ve Türkiye birçok alanda işbirliği yapabilir. Türkiye Dışişleri Bakanı İsrail'i ziyaret edecektir. İsrail Dışişleri Bakanı ile görüşmede bulunacaktır. Amacımız dostane ilişkilerin sürüdürülmesidir" dedi. Çavuşoğlu 3 Nisan'da İsrail ve Filistin'e gidecek.

FIRST LADY'LERDEN ANLAMLI AÇILIŞ

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı'nın eşi Michal Herzog, Dünya Kadınlar Günü'ne ithafen gerçekleştirilen "Renk Ahenk Mihenk - Usta Türk Kadın Sanatçılarımızdan Nadide Bir Seçki" sergisinin açılışını yaptı. İki first lady için kadın bestekarlara ait Türk müziği dinletisi de yapıldı. Erdoğan ve Herzog, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne geçti. Herzog, kütüphaneye 10 İbranice kitap bağışı yaptı. Erdoğan da Herzog'a Yunus Emre Divanı'nın İbranicesini hediye etti.