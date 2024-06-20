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Dinlenmeden yola çıkmayın!
20 Haziran 2024 Perşembe 11:00:00 - Güncelleme:20 Haziran 2024 Perşembe 11:00:00

Dinlenmeden yola çıkmayın! Uzmanından sürücülere uyarı: Yolculuk öncesi 8 saat uyku şart

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Bayram tatilinin 5. gününde 696 trafik kazası oldu. 10 kişi hayatını kaybederken 1205 kişi de yaralandı. Bayram tatilinde kaza sayısı artsa da alınan önlemler sayesinde can kaybı azaldı. Yetkililer, dönüş yolu için vatandaşları uyardı. Yetkililer artan bunaltıcı sıcaklara da dikkat çekerek, “Yola çıkmadan önce 8 saatlik uyku alın, araç kontrollerini yapın, 2 saatte bir mola vermeyi unutmayın” uyarısı yaptı.

Bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarının bilançosu açıklandı. Tatilin 5. gününde 696 trafik kazası oldu. 10 kişi hayatını kaybetti, 1205 kişi yaralandı.

YOLCULUK ÖNCESİ 8 SAAT UYKU ŞART

Kurban Bayramı tatilinin bitmesiyle İstanbul'a dönecek tatilcileri, trafikte uzun araç kuyrukları ve yorucu bir yolculuk bekliyor.

Yol Trafik Güvenliği Danışmanı Özgür Şener, sürücülere şu tavsiyelerde bulundu:

Yola çıkmadan önce en az 8 saatlik bir uyku almalısınız.

Uzun yol öncesi araç kontrolleri mutlaka yapılmalı.

Trafikte acele edilmemeli, yolculuk planlanırken olası aksilikler göz önünde bulundurulmalı.

Sürüş süresi 2 saati veya 200 kilometreyi aşarsa 'uzun mesafeli' kabul edilir; aralıklarla mola verin.

Dikkatsizlik varsa uygun bir yerde durup 25 dakika uyumak güç verir.

Etiketler : bayram tatili trafik kazası sürücü yolculuk uyku
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