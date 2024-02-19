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Dini değerleri hedef almıştı! Feyza Altun'a soruşturma
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19 Şubat 2024 Pazartesi 14:39:00 - Güncelleme:19 Şubat 2024 Pazartesi 14:39:00

Dini değerleri hedef almıştı! Feyza Altun'a soruşturma

Kaynak: TRT Haber

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Feyza Altun hakkında, sosyal medyadaki hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca Avukat Feyza Altun hakkında, resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma TCK'nın 216'ya 1'deki "Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" maddesine muhalefet iddiasıyla başlatıldı.

Dini değerlere yönelik çirkin ifadeleriyle bilinen avukat Feyza Altun, yine benzer bir paylaşımda bulunmuştu.

Etiketler : feyza altun soruşturma hakaret
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