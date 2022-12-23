Yargının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kararı ile suların dalgalandığı CHP'de milletvekilleri gelişmeler konusunda "Kol kırılır yen içinde kalır" atasözüyle uyarıldı. Bu tavsiyenin yanı sıra röportaj ve televizyon programlarında laiklik vurgusu ile konuşulması önerildi.

KUTLAMA MESAJLARININ DIŞINDA YASAK

Yeni Şafak'ın haberine göre; CHP Genel Merkezi tarafından milletvekillerine haftalık olarak gönderilen bilgilendirme raporunda son gelişmelere ilişkin dikkat çekici öneriler yer aldı. Raporun, "Konuşulmaması Gerekenler ve Dikkat Edilmesi Gereken Konular" bölümünde, "Kutlama mesajlarının dışında dini konulara girilmemesi" tavsiye edildi.

KOL KIRILIR YEN İÇİNDE KALIR

CHP'nin iç organlarında konuşulması gereken hususların medya önünde konuşulmamasının önerildiği raporda, "Ülkenin menfaati için ilkemiz daima 'Kol kırılır yen içinde kalır' olmalıdır" denildi. Parti içi sorunların çözüm noktasının medya ve kamuoyu değil parti içi organlar olduğuna işaret edilen raporda, "Parti sorunlarını kamuoyunda konuşmak 'Bunlar daha kendi sorunlarını çözemezken ülkeyi nasıl yönetecekler' algısı oluşturup, CHP'ye ve ülkenin geleceğine zarar vermektedir" denildi.

LAİKLİK VURGUSU YAPILMALI

Raporda, "Röportaj ve televizyon programlarında konu ile ilgili gelen ısrarlı sorulara, laiklik vurgusu ile dini konuların siyasilerin değil konu ile ilgili çalışan ilahiyat kökenli akademisyenler ile din âlimlerinin vermesi gerektiğine vurgu yapılmalı" önerisi yer aldı.