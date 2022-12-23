VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Paris'te terör örgütü PKK yanlıları polise saldırdı
Zelenskiy: Hepimize düşen en önemli görev bu savaşı kazanmak
Bakan Bilgin: Vergi dilimleri için çalışma yapılıyor
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
'ABD iş birliğinden söz ederken arkadan bıçaklamamalı'
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 38 tutuklu
23 Aralık 2022 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:23 Aralık 2022 Cuma 09:30:00

Din konuşmayın: CHP'den milletvekillerine talimat raporu

Kaynak: Yeni Şafak

ABONE OL

İmamoğlu'na mahkûmiyet kararı çıkmasıyla suların iyice dalgalandığı CHP'de adeta sıkıyönetim ilân edildi. Milletvekilleri “Kol kırılır yen içinde kalır” atasözüyle uyarılırken, röportaj ve televizyon programlarında sadece 'laiklik vurgusu' yapılması, dini konulara girilmemesi istendi.

Yargının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kararı ile suların dalgalandığı CHP'de milletvekilleri gelişmeler konusunda "Kol kırılır yen içinde kalır" atasözüyle uyarıldı. Bu tavsiyenin yanı sıra röportaj ve televizyon programlarında laiklik vurgusu ile konuşulması önerildi.

KUTLAMA MESAJLARININ DIŞINDA YASAK

Yeni Şafak'ın haberine göre; CHP Genel Merkezi tarafından milletvekillerine haftalık olarak gönderilen bilgilendirme raporunda son gelişmelere ilişkin dikkat çekici öneriler yer aldı. Raporun, "Konuşulmaması Gerekenler ve Dikkat Edilmesi Gereken Konular" bölümünde, "Kutlama mesajlarının dışında dini konulara girilmemesi" tavsiye edildi.

KOL KIRILIR YEN İÇİNDE KALIR

CHP'nin iç organlarında konuşulması gereken hususların medya önünde konuşulmamasının önerildiği raporda, "Ülkenin menfaati için ilkemiz daima 'Kol kırılır yen içinde kalır' olmalıdır" denildi. Parti içi sorunların çözüm noktasının medya ve kamuoyu değil parti içi organlar olduğuna işaret edilen raporda, "Parti sorunlarını kamuoyunda konuşmak 'Bunlar daha kendi sorunlarını çözemezken ülkeyi nasıl yönetecekler' algısı oluşturup, CHP'ye ve ülkenin geleceğine zarar vermektedir" denildi.

LAİKLİK VURGUSU YAPILMALI

Raporda, "Röportaj ve televizyon programlarında konu ile ilgili gelen ısrarlı sorulara, laiklik vurgusu ile dini konuların siyasilerin değil konu ile ilgili çalışan ilahiyat kökenli akademisyenler ile din âlimlerinin vermesi gerektiğine vurgu yapılmalı" önerisi yer aldı.

Etiketler : Ekrem İmamoğlu CHP Röportaj ve televizyon CHP Genel Merkezi
Konser geliri kanserli çocuklara

Konser geliri kanserli çocuklara
Hera şov

Hera şov
Barışma sonrası dağ tatili

Barışma sonrası dağ tatili
Tartıştık kavga etmedik

Tartıştık kavga etmedik
Köpekli alışveriş

Köpekli alışveriş
Kızına kavuştu

Kızına kavuştu
Nafakayı Yargıtay'a taşıdı

Nafakayı Yargıtay'a taşıdı
Gaziantep çıkarması

Gaziantep çıkarması
Yalı Çapkını favorim!

Yalı Çapkını favorim!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX