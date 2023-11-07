Cezaevinde ilk gün... Tansiyonu düştü, revirlik oldu

Peri masallarını andıran lüks hayatı Silivri'deki Marmara Kapalı Cezaevi'nde biten Dilan Polat'ın ilk gün tansiyon sorunu yaşadığı öğrenildi. Kardeşi Sıla Doğu ile geçici koğuşta kalan Polat, iddiaya göre bir şey yemeyince tansiyonu düştü, revire kaldırıldı. Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından tansiyonu normale dönen Dilan Polat'ın çocuklarıyla telefonda görüşme talebinin ise cezaevi yönetimi tarafından "Evraklarınız yok" denilerek reddedildi. Telefon görüşme süresinin haftada on dakika; Polat'ın bulunduğu geçici koğuşta görüntülü konuşma gününün ise cuma olduğu bildirildi.

'MISTIK'A DA HAPİS YOLU

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüphelinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı, 5'i Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa Özalp ile Uğurcan Ayyıldız'ın tutuklanması talep edildi. 'Mıstık' lakaplı Mustafa Özalp, Polat Ailesi'ne ait 1.8 milyon TL'yi tedbir konulmaması için nişanlısının hesabına aktarırken yakalanış, ikili gözaltına alınmıştı.

KOĞUŞ DOLABINDA 3 TİŞÖRT, 4 PANTOLON

Günde 700 bin lira harcadığını açıklayarak lüks hayatını gözler önüne seren Dilan Polat'ın cezaevindeki dolabında şu kıyafetler olacak: Bir palto, üç tişört, iki pijama, iki hırka, biri spor iki ayakkabı, dört pantolon ve etek, iki elbise, bir eşofman, bir kol saati, dört gömlek ve iki kazak.

'MESAJLARI SİL' TALİMATI

Çalışanlarıyla haberleşmek için 'Dilan Polat Genel Bilgi' adlı grubu kullanan Dilan Polat'ın soruşturma başlatılması üzerine sosyal medyacısı Mustafa Özalp'e 'suç unsuru taşıyabilecek mesaj ve gönderileri sil' diye talimat verdiği belirlendi. Polat'ın isteğiyle şüpheli kardeşi Sıla Doğu ile Yeşim Altınkalem Dalkıran'ın grup üyeliklerinden çıkardığı da aktarıldı.

'FATURA KESMEYİ BİLE BİLMİYORUM'

Polat çiftinin savcılık ifadeleri de ortaya çıktı. Dilan Polat'ın "Fatura kesmeyi bilmem" derken; Engin Polat da "Biz örgüt değil, bir aile şirketiyiz. Vergisel bir hata yanlışlık yapmış olabiliriz. Aldığımız faturalarda sıkıntılı olanlar çıkabilir. Geçmişte de çıkmıştı" ifadelerini kullandı.

27 ŞİRKETE KAYYUM

Savcılık, 27 şirkete kayyum atanmasını istedi. Hakimlik talebi kabul etti. Böylece vatandaşların ve çalışanların mağduriyeti kayyum yönetimi aracılığı ile giderilecek.