Polat hakkında yeni karar!

Kasım ayından beridir "Suç örgütü kurma ve üye olma", "mal varlığı değerlerini aklama" ve "yasadışı bahis" suçlarından Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Dilan Polat, hakkında sık sık psikolojisinin iyi olmadığı yönünde haberler görüyorduk.

Nihal Candan'ın anoreksiya teşhisiyle tahliye edilmesinin ardından Polat ailesi yeniden harekete geçmiş ve savcılığa dilekçe vermişti. Dilan Polat'ın kendini kesici aletle yaraladığı iddiasının ardından Polat'ın avukatı, sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle tahliye talebinde bulunmuştu.

Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Dilan Polat'ın da tahliye edileceğine dair iddialar gündemde kol gezmeye başlamıştı.

Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurulu raporu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Talebi değerlendiren savcılık, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na yazı yazarak Dilan Polat'ın en yakın Adli Tıp Kurumu birimine sevk edilmesine karar vermişti.

ATK'DAN 'CEZAEVİNDE KALABİLİR' RAPORU



Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3'üncü İhtisas Kurulunca hazırlanan 20 Mayıs 2024 tarihli raporda, "5275 Sayılı Kanunun 16/1 ve 5237 Sayılı Kanunun 57 maddesince koruma ve tedavi altına alınmasının uygun olduğu, koruma ve tedavi altına alınması sonrası ilgili sağlık kurulunca hastalığının klinik remisyona (iyilik hali) girdiğine karar verilerek taburcu edildiği, önerilen tedavi ve poliklinik kontrolleri sağlanarak cezaevi şartlarında infazına devam edilebileceğine oy birliği ile karar verilmiştir" ifadesine yer verildi.

NE OLMUŞTU?



İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023'te ve devamında düzenlenen operasyonlarda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanırken hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olan Dilan Polat'ın avukatı, müvekkilinin sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde kalmasının elverişli olmadığı gerekçesiyle savcılığa dilekçe yazarak tahliye talebinde bulunmuştu. Dilekçeyi değerlendiren başsavcılık, Dilan Polat'ın adli tıp kurumuna sevk edilmesine karar vermişti.