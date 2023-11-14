14 Kasım 2023 Salı 16:54:00 - Güncelleme:14 Kasım 2023 Salı 16:54:00
Dilan Polat-Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklandılar
Son Dakika Haberleri.. Dilan Polat, Engin Polat ve babası Sezgin Polat, Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Dilan Polat, Engin Polat ve babası Sezgin Polat, Şarkıcı Banu Parlak'ın güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- Dilan Polat-Engin Polat soruşturmasında yeni gelişme! Tutuklandılar
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