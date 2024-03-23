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23 Mart 2024 Cumartesi 11:00:00 - Güncelleme:23 Mart 2024 Cumartesi 11:00:00

Dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi deşifre oldu! Yapay zekadan sahte haberli vurgun

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Yapay zekayla ünlülerin sahte videosunu üreten dolandırıcılar, şimdi de haberlere el attı. Sevilen simalarla ilgili asparagas haberleri merak edip linke tıklayanlar, tanınmış sitelerin kopyasına giriyor; sözde diyaloglardaki yüksek kazanç vaatlerine kanıyor.

Yapay zeka ile ünlü insanların sahte videosunu üreten dolandırıcılar, şimdi de sahte haberler üzerinden tuzak kurmaya başladı. Deşifre olan yönteme göre yapay zekanın ünlülerle ilgili hazırladığı sahte haber ve görseller, sosyal medya platformu X'te paylaşılıyor. Asparagas haber başlığında tanıdığı simalardan birinin tutuklandığını ya da kariyerinin bittiğini gören kullanıcılar linkte tıkladığında büyük bir haber sitesinin sahte uzantılı sayfasına giriyor.

ZİNCİRLEME TUZAK

Yapay zeka tarafından uydurulan haberdeki diyalogda 250 euro'luk kripto para yatırımıyla 4 haftada 7 bin euro kazanma vaadinde bulunuluyor. Tuzağa düşenler yeni bir internet sayfasına yönlendiriliyor; sözde kazanç dağıtan kripto firmasına ait olan 'T.A.L' adlı platforma kayıt olmaları isteniyor. Ücretsiz kayıt sonrası yatıran paralara bir daha ulaşılamıyor.

SEVİLEN MARKA VE KİŞİLERİ KULLANIYORLAR

USMED Başkanı Said Ercan, daha önce de deep fake yöntemiyle ünlülere ait sahte videolar hazırlandığını hatırlattı. Dolandırıcıların toplumda sevilen marka ve kişileri kullandığını belirten Ercan, şöyle uyardı: "Her link ve reklam tıklanmamalı. Kripto para, altın, borsa, sanal kumar gibi platformlar kredi kartı bilgilerinin çalınması için kullanılıyor. Herkes dijital ayak izine dikkatli atmalı, olayları siber polise bildirmeli."

ÜÇ AYDA 35 MİLYON LİRA VAADİ!

Sahte haberlerden birinde ünlü şovmen Beyazıt Öztürk'le oyuncu Hülya Koçyiğit arasında geçen sahte diyaloga yer verildi. 1 milyon euro (yaklaşık 35 milyon TL) kazanmak için ne kadar para yatırmak gerektiği sorusuna Öztürk'ün, "250 euro yeterli. Bunun için 12 ila 15 hafta beklemeniz gerekiyor" dediği iddia edildi.

Etiketler : dolandırıcı yapay zeka sahte haber
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