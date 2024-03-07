''Dijitalde Hayat Kolay'' projesi yeni döneminde de kadınları dijital dünyaya hazırlıyor

* Yeni dönemi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde duyurulan 'Dijitalde Hayat Kolay' projesi kapsamında sunulan eğitimlerin sonunda 40 girişimci kadına mentörlük, 20 girişime ise hibe desteği sağlanacak.

* Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, projenin yeni dönemine ilişkin yaptığı açıklamada; "Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik ederken aynı zamanda teknolojinin iyilik ve faydaya dönüştüğü projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde projenin yeni dönemini başlattığımızı duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sene deprem bölgesinin kalkınmasına destek olmak amacıyla depremden etkilenen kadınlara öncelik tanıyacağız" dedi.

Türk Telekom, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürme prensibi ile yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarına devam ediyor. Türk Telekom, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Habitat Derneği iş birliğinde hayata geçirilen 'Dijitalde Hayat Kolay' projesi kapsamında kadınlara yönelik dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama eğitimleri sunuluyor. 2019 yılından bugüne 15 bin kadına erişilen proje kapsamında yüz yüze ve çevrimiçi gerçekleşecek eğitimlerle, kadınların dijital yetkinliklerini geliştirmeleri ve ürettikleri ürünleri çevrim içi kanallardan pazarlamaları amaçlanıyor.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, 'Dijitalde Hayat Kolay' projesinin yeni dönemine ilişkin açıklamalarda bulunarak şunları dile getirdi: "Türk Telekom olarak, Türkiye'ye Değer anlayışıyla, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştüren çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. 'Dijitalde Hayat Kolay' projemizin önceki dönemine ilişkin gerçekleştirdiğimiz sosyal etki raporuna göre katılımcılarımızın %90'ından fazlası eğitimlerimizden memnuniyetini dile getirdi. Fikirlerini girişime dönüştürerek hibe desteği alan kadın girişimcilerin %90'ının satışlarında artış gözlemlendi ve %60'ının yeni müşteriler kazandığı ölçümlendi. Bu olumlu tabloyu göz önünde bulundurarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde 'Dijitalde Hayat Kolay' projemizin yeni dönemini başlatmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye'de kadınların dijital okuryazarlık, dijital pazarlama, e-ticaret gibi alanlarda yetkinliklerini artırmalarını ve teknolojinin hayatı kolaylaştıran ve girişimlerini geliştirmelerine fırsat sunan olanaklarını yakından tanımalarını amaçlıyoruz. Projenin yeni döneminde deprem bölgesinin kalkınmasına katkıda bulunmayı odağımıza alıyor, mentörlük ve hibe süreçlerimizde bölgeden yapılacak başvuruları önceliklendiriyoruz. Yıl sonuna kadar 15 bin kadına ulaşmayı hedeflediğimiz projemizde, çok değerli paydaşlarımız ve gönüllü eğitmenlerimizin desteği ve dijital teknolojilerin sunduğu imkanlarla bölge halkının ve Türkiye genelindeki kadınların ekonomik ve toplumsal hayata daha güçlü katılmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Bu vesileyle başarılarıyla hepimize ilham veren girişimci kadınların sayısının artmasını diliyor, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum."

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu "Kadın girişimciliğini geliştirmek, daha donanımlı hale getirmek, girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesini sağlamak amacıyla çıktığımız yolda, biliyoruz ki ülkelerin kalkınması kadın emeğinin ekonomiye yansıması ile mümkündür. Kadının işgücüne katılımı ekonomik ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliği açısından bir gerekliliktir. Ülkemize daha fazla kadın girişimci kazandırmak, kadınların iş hayatında daha fazla yer edinmelerini sağlamak üzere 81 ilde 7 bin üyesiyle faaliyet gösteren Türkiye'nin en yaygın ve büyük kadın girişimcilik teşkilatı olan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu'nu kurduk. Hızla dijitalleşen çağda gelişen teknolojinin getirdiği yeniliklere kadınları teknolojik yetkinliklerini artırarak ve güçlendirerek hazırlamak, kadın-erkek eşitsizliğini azaltarak daha paylaşımcı bir ekonomik büyüme sağlamanın en önemli yollarından biridir. Dijitalde Hayat Kolay Projemizin yeni döneminin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde başlaması ise güne ve projeye ayrı bir değer katıyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak, projeye verdiğimiz desteğin haklı gururu ile paydaşı olduğumuz Dijitalde Hayat Kolay Projemizin özellikle deprem bölgesindeki kadınlar başta olmak üzere amacına hizmet etmesini diliyor, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

"Kadınların dahil olduğu bir ekonomi yalnızca daha kapsayıcı ve eşitlikçi olmakla kalmaz, aynı zamanda daha müreffeh de olur" diyen Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton da "Bu nedenle UNDP, deprem bölgesindeki kadınların dijital araçların avantajlarından yararlanmasını sağlayan ortak projemizi genişletmekten memnuniyet duyuyor. Kadınlara yatırım yapmak, bölgenin daha hızlı ve daha kalıcı toparlanmasına yardımcı olacaktır" şeklinde konuştu.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır ise "Dijitalleşmenin günümüz dünyasındaki öneminin farkındayız ve Habitat Derneği olarak kadınlar başta olmak üzere bireylerin dijital yetkinliklerinin arttırılması adına birçok proje gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda hayata geçirdiğimiz projelerimizden biri olan 'Dijitalde Hayat Kolay' projemizin yeni döneminin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü gibi anlamlı bir günde başlangıcını yapmaktan da oldukça mutluyuz. Habitat Derneği olarak deprem bölgesinin kalkınmasına yönelik çalışmalar ana odağımızda yer alıyor. Bu dönem proje kapsamında mentörlük ve hibe desteklerimizde depremden etkilenen bölgelerde faaliyet gösteren girişimci kadınların önceliklendirilecek olması bu açıdan bizler için oldukça önem taşıyor. Başta deprem bölgesindeki girişimci kadınlar olmak üzere tüm Türkiye'deki girişimci kadınların dijital yetkinliklerinin güçlendirilerek ekonomik ve sosyal hayata katılımlarını desteklemeye devam edeceğiz. Bu vesile ile tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten şekilde kutlarım" dedi.

YENİ DÖNEMDE 20 GİRİŞİME HİBE DESTEĞİ VERİLECEK

2019 yılından bu yana 15 bin kadının yararlandığı 'Dijitalde Hayat Kolay' projesinin yeni döneminde hem hedeflenen kişi sayısı hem mentörlük ve hibe desteği sunulacak girişim sayısı artırıldı. Sağlanacak eğitimler, düzenlenecek atölye çalışmaları, mentörlük ve hibe desteği ile başta deprem bölgesindeki kadınlar olmak üzere projeye katılan tüm kadınların girişimlerini büyütmeleri amaçlanıyor. Projede, dijital pazarlama eğitimlerine katılanlar arasından belirlenecek 500 kadın, tasarım odaklı düşünme atölyeleri ile girişimlerinin hedef kitlesini daha detaylı değerlendirme, etkili pazar ve müşteri analizi yapmayı deneyimleme olanağı bulacak. Atölyeyi tamamlayan 500 kadın arasından belirlenecek 40 kadın girişimci ise e-ticaret süreçlerinde karşılaştıkları problemlerden, girişimlerini büyütme aşamasında yaşadıkları sorunlara kadar farklı konularda alanın uzmanlarından mentörlük desteği alacak. Mentörlük sürecini tamamlayan katılımcılar arasından jüri değerlendirmesi ile belirlenecek 20 kadın girişimci ise hibe desteği alarak girişimlerini büyütme fırsatı yakalayacak. Tüm Türkiye'den katılama açık olacak mentörlük ve hibe süreçlerinde deprem bölgesinden ve girişimleri depremden etkilenen adaylara değerlendirmede öncelik tanınacak.