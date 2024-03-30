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Dijital Dönüşüm Ofisi'nden seçmenlere "oltalama" uyarısı
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30 Mart 2024 Cumartesi 17:53:00 - Güncelleme:30 Mart 2024 Cumartesi 17:53:00

Dijital Dönüşüm Ofisi'nden seçmenlere "oltalama" uyarısı

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacak vatandaşları "oltalama" riskine karşı uyardı.

Ofis'ten yapılan açıklamada, sosyal medya platformları veya e-posta hesapları üzerinden e-Devlet Kapısı ismi ve görseli kullanılarak yerel seçimlerle ilgili "oltalama" faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Seçmen Kaydı Bilgilerini Doğrulama, Seçmen Kaydı Sorgulama veya Oy Kullanacağınız Sandık Değişti gibi başlıklarla e-Devlet Kapısı arayüzünü taklit ederek size ulaşan kişilere itibar etmemeniz, sizden talep edilen kişisel verilerinizi paylaşmamanız ve iletilen bağlantılara tıklamamanız bilgi ve iletişim güvenliğiniz açısından önem arz etmektedir. Seçmen kaydınız ve bilgileriniz için yalnızca e-Devlet Kapısı (https://turkiye.gov.tr), e-Devlet Kapısı Mobil Uygulaması, https://secmen.ysk.gov.tr, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Seçmen Sorgulama Mobil Uygulaması ve Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı Çağrı Merkezi (444 9 975) resmi kanallarına başvurunuz."

Etiketler : Dijital Dönüşüm Ofisi Oltalama riski 31 Mart Seçimleri
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