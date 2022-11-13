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13 Kasım 2022 Pazar 09:45:00 - Güncelleme:13 Kasım 2022 Pazar 09:45:00

DHMİ 20 asistan, 40 stajyer hava trafik kontrolörü alacak

Kaynak: AA

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Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün taşra birimlerinde görevlendirilmek üzere 20 asistan, 40 stajyer hava trafik kontrolörü istihdam edilecek.

DHMİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, adayların 18 Eylül 2022 tarihli KPSS'de, KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekiyor.

Genel Müdürlükçe duyurulan pozisyonların sayısının 10 katı kadar aday, en yüksek puandan başlamak üzere, bilgisayar destekli seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacak.

Başvurular, 14 Kasım-4 Aralık'ta e-Devlet'te "DHMİ Genel Müdürlüğü-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" üzerinden gerçekleştirilecek.

Sınav tarihi, yeri ve saati DHMİ'nin resmi internet sitesi "www.dhmi.gov.tr"den bildirilecek. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, gerekli bilgileri yine bu siteden öğrenebilecekler.

İstihdam edilecek asistan ve stajyer hava trafik kontrolörlerinin görev yapacakları havalimanlarının listesi de ilanda yer aldı.

Etiketler : DHMİ Resmi Gazete KPSS KPSSP3 puan türü
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