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25 Ağustos 2022 Perşembe 15:46:00 - Güncelleme:25 Ağustos 2022 Perşembe 15:46:00

DHL Türkiye'de Savunma ve Havacılık Direktörlüğüne Tamer Özmen atandı

Kaynak: AA

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DHL Global Forwarding Türkiye'de, Savunma ve Havacılık Direktörlüğüne Tamer Özmen getirildi.

Alınan bilgiye göre, 200'den fazla ülkede kara, hava ve deniz taşımacılık, gümrükleme, tedarik zinciri ve depolama hizmetleri sunan dünyanın lider lojistik şirketi DHL Global Forwarding, Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisindeki büyümesine destek olmak amacıyla Savunma ve Havacılık Direktörlüğü'nde Tamer Özmen'i görevlendirdi.

DHL Global Forwarding Türkiye'nin Üst Yöneticiliğini ise Ingo Alexander Rahn yürütüyor.

Türkiye'de savunma ve havacılık sanayisine yönelik çeşitli görevler üstlenen Özmen, son olarak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanlığı yaptı.

Atak helikopterinin ihracatına yönelik olarak Pakistan ve Filipinler ile yürütülen görüşmeler ve sözleşmeler imzalanması süreçlerinde görev alan Özmen, TUSAŞ'ta T129 Atak helikopteri, Hürkuş Temel Eğitim Uçağı, Anka İnsansız Hava Aracı, Gökbey Genel Maksat Helikopteri ile farklı ülkelere yönelik yapılan tanıtım turlarına, uluslararası savunma ve havacılık fuarlarına katılım organizasyonlarına liderlik etmişti. Brezilya'da Nisan 2019'da yapılan "T129 Atak Road Show" dünya havacılığının dikkatlerini TUSAŞ'a çekmişti.

Etiketler : DHL Global Forwarding TUSAŞ Gökbey Genel Maksat Helikopteri
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