DHKP-C'nin Türkiye sorumlusu Matur tutuklandı
Terör örgütü DHKP-C'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu öne sürülen ve İstanbul'da yakalanan şüpheli Gülten Matur, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MİT ve polisin operasyonuyla İstanbul'da yakalanan terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur tutuklandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından yürütülen istihbari çalışmalar sonucu "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan firari terörist Gülen Matur'un, yurt dışına çıkma arayışında olduğu tespit edildi.
Matur, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonu sonucu İstanbul'da gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Matur, tutuklandı.
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