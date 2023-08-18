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18 Ağustos 2023 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:18 Ağustos 2023 Cuma 11:00:00

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden, Rus askerinin gemi baskını haberlerine ilişkin açıklama

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, "Rus askeri Türk gemisi Şükrü Okan'a baskın yaptı, Türk hükümeti tepki göstermedi" şeklindeki haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu iddiaların "manipülasyon" içerdiği belirtildi.

Geminin özelliklerine ilişkin bilgilerin de aktarıldığı paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Basına yansıyan ve Rus askerlerinin Şükrü Okan isimli gemiye müdahalede bulunduğu yer Türk kara suları değil, uluslararası sulardır. Şükrü Okan isimli geminin sahibi Türk olsa bile gemi Türk bayraklı bir gemi değildir. Uluslararası hukukta geminin ismi veya personelinin milliyetinden ziyade önemli olan 'bayrak devleti'dir. Tüm bunlara rağmen gemiye yapılan müdahale sonrasında Rusya Federasyonu'ndaki muhataplar, Karadeniz'de gerginliği tırmandıracak bu tarz girişimlerden kaçınılması için uygun şekilde ikaz edilmiştir."

Etiketler : iletişim başkanlığı dezenformasyonla mücadele merkezi rus asker gemi
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