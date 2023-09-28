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28 Eylül 2023 Perşembe 15:41:00 - Güncelleme:28 Eylül 2023 Perşembe 15:41:00

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'öğrencilere ücretsiz yemek' iddialarına cevap

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Okul Gıdası' uygulamasına ilişkin tebliğin öğrencilere 'ücretsiz yemek' çalışması ile bir ilgisi bulunmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Okul Gıdası' uygulamasına ilişkin tebliğin öğrencilere 'ücretsiz yemek' çalışması ile bir ilgisi bulunmadığı, bu tür iddiaların doğru olmadığı belirtildi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan "Okul Gıdası Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"in amacının, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okul ile kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa veya tüketime sunulacak olan hazır ambalajlı gıdaların okul gıdası onay şartlarını ve bu gıdalarda kullanılacak okul gıdası logosuna ilişkin hususlarını belirlediği hatırlatıldı.

Yapılan değişikliğin, tebliğin 1'inci maddesinde yer alan hususlarla ilgili olduğu, 'ücretsiz yemek' ile bir ilgisi bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Resmi Gazete'de yayımlanan, 'Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Okul Gıdası Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' ile ilgili 'Öğrencilere ücretsiz bir öğün yemek vaadi 2026'ya ertelendi' şeklindeki iddialar doğru değildir" denildi.

Etiketler : öğrenci yemek Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
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